https://1prime.ru/20250130/zelenskiy-854550671.html

В Раде раскрыли, кого винит Зеленский в сдаче городов

В Раде раскрыли, кого винит Зеленский в сдаче городов - 30.01.2025, ПРАЙМ

В Раде раскрыли, кого винит Зеленский в сдаче городов

Уголовными делами против командиров ВСУ Владимир Зеленский и его офис пытаются переложить ответственность за сдачу городов на военных и запугать других... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T10:46+0300

2025-01-30T10:46+0300

2025-01-30T11:05+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Уголовными делами против командиров ВСУ Владимир Зеленский и его офис пытаются переложить ответственность за сдачу городов на военных и запугать других командующих, заявил депутат Рады Александр Дубинский. "Продолжается перекладывание вины за потерю городов в Донбассе на военных… Пишут, что дело открыли на командира 46-й бригады за то, что "не удержал Курахово". Атака Госбюро расследований (ГБР) на военных исполняется по указанию Зеленского, (главы офиса Зеленского Андрея) Ермака и (замглавы офиса Зеленского Олега) Татарова. Помимо желания переложить на армию тупые решения ставки верховного главнокомандующего, такими делами запугивают командиров, чтобы те не давали команду на отход и стояли насмерть", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. По словам Дубинского, для продолжения конфликта Зеленскому важно показать, что ВСУ могут держать линию фронта. Для достижения целей на Украине был дан приказ "гнать всех на убой". "Кровавый лицедей отчаянно цепляется за войну как за способ продлить свою власть и не остановится перед жертвами", - добавил Дубинский. 20 января ГБР Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ, которых обвинили в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области. В качестве меры пресечения было решено содержать командиров под стражей. Ранее, 25 мая 2024 года, ГБР заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.

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украина, владимир зеленский