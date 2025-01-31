https://1prime.ru/20250131/avto-854586110.html
В России поступил в продажу редкий Chevrolet El Camino 1973 года
В России поступил в продажу редкий Chevrolet El Camino 1973 года - 31.01.2025, ПРАЙМ
В России поступил в продажу редкий Chevrolet El Camino 1973 года
Российский дилер выставил на продажу редкий ретро-автомобиль Chevrolet El Camino 1973 года выпуска, стоимость которого оценили в 19 миллионов рублей, говорится... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T15:05+0300
2025-01-31T15:05+0300
2025-01-31T15:15+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/05/854037779_0:66:3070:1793_1920x0_80_0_0_5924267f288d0e29f960df5a9f301b42.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Российский дилер выставил на продажу редкий ретро-автомобиль Chevrolet El Camino 1973 года выпуска, стоимость которого оценили в 19 миллионов рублей, говорится в материале издания AutoNews.ru.Отмечается, что автомобиль в настоящее время проходит полную реставрацию, по этой причине, на данный момент не готов выехать из мастерской. Имея перекрашенный кузов и восстановленный салон, Chevrolet El Camino 1973 года обладает уникальным кузовом, известным как "ют", который представляет собой купе с грузовой платформой сзади.В настоящее время подобные автомобили пользуются популярностью в Австралии, где они были первоначально выпущены.
https://1prime.ru/20250130/avto-854564892.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/05/854037779_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3612e63a67a159f609a915f745b12a30.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто
В России поступил в продажу редкий Chevrolet El Camino 1973 года
AutoNews.ru: в России поступил в продажу редкий Chevrolet El Camino 1973 года
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ.
Российский дилер выставил на продажу редкий ретро-автомобиль Chevrolet El Camino 1973 года выпуска, стоимость которого оценили в 19 миллионов рублей, говорится
в материале издания AutoNews.ru.
Отмечается, что автомобиль в настоящее время проходит полную реставрацию, по этой причине, на данный момент не готов выехать из мастерской. Имея перекрашенный кузов и восстановленный салон, Chevrolet El Camino 1973 года обладает уникальным кузовом, известным как "ют", который представляет собой купе с грузовой платформой сзади.
В настоящее время подобные автомобили пользуются популярностью в Австралии, где они были первоначально выпущены.
"Рольф" ожидает снижения продаж новых авто в России