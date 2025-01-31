https://1prime.ru/20250131/avto-854586110.html

В России поступил в продажу редкий Chevrolet El Camino 1973 года

В России поступил в продажу редкий Chevrolet El Camino 1973 года - 31.01.2025, ПРАЙМ

В России поступил в продажу редкий Chevrolet El Camino 1973 года

Российский дилер выставил на продажу редкий ретро-автомобиль Chevrolet El Camino 1973 года выпуска, стоимость которого оценили в 19 миллионов рублей, говорится... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T15:05+0300

2025-01-31T15:05+0300

2025-01-31T15:15+0300

россия

авто

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Российский дилер выставил на продажу редкий ретро-автомобиль Chevrolet El Camino 1973 года выпуска, стоимость которого оценили в 19 миллионов рублей, говорится в материале издания AutoNews.ru.Отмечается, что автомобиль в настоящее время проходит полную реставрацию, по этой причине, на данный момент не готов выехать из мастерской. Имея перекрашенный кузов и восстановленный салон, Chevrolet El Camino 1973 года обладает уникальным кузовом, известным как "ют", который представляет собой купе с грузовой платформой сзади.В настоящее время подобные автомобили пользуются популярностью в Австралии, где они были первоначально выпущены.

https://1prime.ru/20250130/avto-854564892.html

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россия, авто