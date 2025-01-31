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В России поступил в продажу редкий Chevrolet El Camino 1973 года - 31.01.2025, ПРАЙМ
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В России поступил в продажу редкий Chevrolet El Camino 1973 года
В России поступил в продажу редкий Chevrolet El Camino 1973 года - 31.01.2025, ПРАЙМ
В России поступил в продажу редкий Chevrolet El Camino 1973 года
Российский дилер выставил на продажу редкий ретро-автомобиль Chevrolet El Camino 1973 года выпуска, стоимость которого оценили в 19 миллионов рублей, говорится... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T15:05+0300
2025-01-31T15:15+0300
россия
авто
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Российский дилер выставил на продажу редкий ретро-автомобиль Chevrolet El Camino 1973 года выпуска, стоимость которого оценили в 19 миллионов рублей, говорится в материале издания AutoNews.ru.Отмечается, что автомобиль в настоящее время проходит полную реставрацию, по этой причине, на данный момент не готов выехать из мастерской. Имея перекрашенный кузов и восстановленный салон, Chevrolet El Camino 1973 года обладает уникальным кузовом, известным как "ют", который представляет собой купе с грузовой платформой сзади.В настоящее время подобные автомобили пользуются популярностью в Австралии, где они были первоначально выпущены.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
15:05 31.01.2025 (обновлено: 15:15 31.01.2025)
 
В России поступил в продажу редкий Chevrolet El Camino 1973 года

AutoNews.ru: в России поступил в продажу редкий Chevrolet El Camino 1973 года

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип Chevrolet
Логотип Chevrolet - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Российский дилер выставил на продажу редкий ретро-автомобиль Chevrolet El Camino 1973 года выпуска, стоимость которого оценили в 19 миллионов рублей, говорится в материале издания AutoNews.ru.
Отмечается, что автомобиль в настоящее время проходит полную реставрацию, по этой причине, на данный момент не готов выехать из мастерской. Имея перекрашенный кузов и восстановленный салон, Chevrolet El Camino 1973 года обладает уникальным кузовом, известным как "ют", который представляет собой купе с грузовой платформой сзади.
В настоящее время подобные автомобили пользуются популярностью в Австралии, где они были первоначально выпущены.
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
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