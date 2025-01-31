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Россия будет развивать интеграционные проекты с ЕАЭС
Россия будет развивать интеграционные проекты с ЕАЭС - 31.01.2025, ПРАЙМ
Россия будет развивать интеграционные проекты с ЕАЭС
Россия планирует развивать интеграционные проекты с Евразийским экономическим союзом для упрощения трансграничных вопросов, в том числе тех, которые связаны с... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T09:38+0300
2025-01-31T09:38+0300
2025-01-31T09:38+0300
экономика
россия
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максут шадаев
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АЛМА-АТА, 31 янв - ПРАЙМ. Россия планирует развивать интеграционные проекты с Евразийским экономическим союзом для упрощения трансграничных вопросов, в том числе тех, которые связаны с доставкой и логистикой, сказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев на площадке форума Digital Almaty 2025. "Интеграционные проекты, всё, что касается взаимодействия ведомств между собой для упрощения трансграничных вопросов, связанных с доставкой, логистикой, транспортом. Все это в целом", - сказал Шадаев в ответ на вопрос об интеграционных проектах, которые РФ планирует развивать со странами ЕАЭС. По словам министра, планируется взаимодействие по вопросам технологических разработок - это искусственный интеллект, спутники и кибербезопасность. Форум Digital Almaty 2025 проходит с 31 по 1 февраля под лозунгом "Объединяй идеи, создавай изменения". В форуме примут участие международные эксперты, лидеры отраслей, ведущие новаторы в сфере IT и бизнеса. Участники форума обсудят современные тенденции в сфере цифровых технологий, возможность их применения для решения социальных, экономических и экологических задач, а также успешные примеры в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций.
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россия, еаэс, максут шадаев
Экономика, РОССИЯ, ЕАЭС, Максут Шадаев
Россия будет развивать интеграционные проекты с ЕАЭС
Шадаев: РФ будет развивать интеграционные проекты с ЕАЭС для упрощения логистики
АЛМА-АТА, 31 янв - ПРАЙМ. Россия планирует развивать интеграционные проекты с Евразийским экономическим союзом для упрощения трансграничных вопросов, в том числе тех, которые связаны с доставкой и логистикой, сказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев на площадке форума Digital Almaty 2025.
"Интеграционные проекты, всё, что касается взаимодействия ведомств между собой для упрощения трансграничных вопросов, связанных с доставкой, логистикой, транспортом. Все это в целом", - сказал Шадаев в ответ на вопрос об интеграционных проектах, которые РФ планирует развивать со странами ЕАЭС.
По словам министра, планируется взаимодействие по вопросам технологических разработок - это искусственный интеллект, спутники и кибербезопасность.
Форум Digital Almaty 2025 проходит с 31 по 1 февраля под лозунгом "Объединяй идеи, создавай изменения". В форуме примут участие международные эксперты, лидеры отраслей, ведущие новаторы в сфере IT и бизнеса. Участники форума обсудят современные тенденции в сфере цифровых технологий, возможность их применения для решения социальных, экономических и экологических задач, а также успешные примеры в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций.
Лавров прокомментировал связи России и Армении в ЕАЭС