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Россия будет развивать интеграционные проекты с ЕАЭС

Россия будет развивать интеграционные проекты с ЕАЭС - 31.01.2025, ПРАЙМ

Россия будет развивать интеграционные проекты с ЕАЭС

Россия планирует развивать интеграционные проекты с Евразийским экономическим союзом для упрощения трансграничных вопросов, в том числе тех, которые связаны с... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T09:38+0300

2025-01-31T09:38+0300

2025-01-31T09:38+0300

экономика

россия

еаэс

максут шадаев

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АЛМА-АТА, 31 янв - ПРАЙМ. Россия планирует развивать интеграционные проекты с Евразийским экономическим союзом для упрощения трансграничных вопросов, в том числе тех, которые связаны с доставкой и логистикой, сказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев на площадке форума Digital Almaty 2025. "Интеграционные проекты, всё, что касается взаимодействия ведомств между собой для упрощения трансграничных вопросов, связанных с доставкой, логистикой, транспортом. Все это в целом", - сказал Шадаев в ответ на вопрос об интеграционных проектах, которые РФ планирует развивать со странами ЕАЭС. По словам министра, планируется взаимодействие по вопросам технологических разработок - это искусственный интеллект, спутники и кибербезопасность. Форум Digital Almaty 2025 проходит с 31 по 1 февраля под лозунгом "Объединяй идеи, создавай изменения". В форуме примут участие международные эксперты, лидеры отраслей, ведущие новаторы в сфере IT и бизнеса. Участники форума обсудят современные тенденции в сфере цифровых технологий, возможность их применения для решения социальных, экономических и экологических задач, а также успешные примеры в применении новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, еаэс, максут шадаев