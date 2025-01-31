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В ЕАЭС утвердили соглашение о трансграничном допуске ценных бумаг на рынки

В ЕАЭС утвердили соглашение о трансграничном допуске ценных бумаг на рынки - 31.01.2025, ПРАЙМ

В ЕАЭС утвердили соглашение о трансграничном допуске ценных бумаг на рынки

Участники заседания Евразийского межправительственного совета в Казахстане подписали соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T14:48+0300

2025-01-31T14:48+0300

2025-01-31T14:48+0300

экономика

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АЛМА-АТА, 31 янв – ПРАЙМ. Участники заседания Евразийского межправительственного совета в Казахстане подписали соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев. "Сегодня подписано соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах Евразийского экономического союза", - заявил Сагинтаев по итогам заседания. Он также сообщил, что в ходе заседания члены Евразийского межправсовета были проинформированы о результатах мониторинга таможенного декларирования в странах союза, который ведется на системной основе. Кроме того, он добавил, что принято решение о расширении перечня сведений, которые предоставляются при обмене информацией соответствующими органами в рамках развития финансового рынка ЕАЭС. Также на заседании были одобрены распоряжение "Об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе", распоряжение "О макроэкономической ситуации в государствах – членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития" и распоряжение "О представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Совета Евразийской экономической комиссии". Межправительственный совет является органом ЕАЭС, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. В 2025 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Белоруссия.

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