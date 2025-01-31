Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Группа брошенных командованием солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово - 31.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250131/kurakhovo-854581733.html
Группа брошенных командованием солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово
Группа брошенных командованием солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово - 31.01.2025, ПРАЙМ
Группа брошенных командованием солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово
Шесть украинских военнослужащих, принадлежащих 46-й аэромобильной бригаде, добровольно сдались в плен под Курахово. Об этом агентству РИА Новости заявили в... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T12:28+0300
2025-01-31T12:28+0300
спецоперация на украине
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853256488_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_09b8f86886d29bb3726aae7713e2a390.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Шесть украинских военнослужащих, принадлежащих 46-й аэромобильной бригаде, добровольно сдались в плен под Курахово. Об этом агентству РИА Новости заявили в Министерстве обороны. Видео с военнослужащими предоставил пресс-центр группировки войск "Юг"."Я был ранен осколком в ногу. Просил каждый день, чтобы меня эвакуировали. Каждый день было "планируем, планируем", но никак не могли забрать. Каждый день обещали, но как видите — попал в плен к русским. И здесь меня уже перебинтовали и накормили, антибиотик укололи", — рассказал пленный Александр Магиня.Он также выразил сожаление, что украинское командование постоянно пренебрегает безопасностью солдат и призвал других бойцов сдаться в плен, чтобы избежать такой же участи.Еще один пленный солдат по имени Александр Индюк указал, что пролежал 10 дней со сломанной рукой без помощи или эвакуации.
https://1prime.ru/20250131/udar-854576551.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853256488_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_01cbb73fc1d36bbde2b0ec704e7b8df3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
12:28 31.01.2025
 
Группа брошенных командованием солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово

Шестеро брошенных командованием ВСУ солдат сдались в плен под Курахово

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
РСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Шесть украинских военнослужащих, принадлежащих 46-й аэромобильной бригаде, добровольно сдались в плен под Курахово. Об этом агентству РИА Новости заявили в Министерстве обороны. Видео с военнослужащими предоставил пресс-центр группировки войск "Юг".
"Я был ранен осколком в ногу. Просил каждый день, чтобы меня эвакуировали. Каждый день было "планируем, планируем", но никак не могли забрать. Каждый день обещали, но как видите — попал в плен к русским. И здесь меня уже перебинтовали и накормили, антибиотик укололи", — рассказал пленный Александр Магиня.
Он также выразил сожаление, что украинское командование постоянно пренебрегает безопасностью солдат и призвал других бойцов сдаться в плен, чтобы избежать такой же участи.
Еще один пленный солдат по имени Александр Индюк указал, что пролежал 10 дней со сломанной рукой без помощи или эвакуации.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области
09:09
 
Спецоперация на УкраинеВСУВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала