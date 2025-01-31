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Группа брошенных командованием солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово
Группа брошенных командованием солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово - 31.01.2025, ПРАЙМ
Группа брошенных командованием солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово
Шесть украинских военнослужащих, принадлежащих 46-й аэромобильной бригаде, добровольно сдались в плен под Курахово. Об этом агентству РИА Новости заявили в... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T12:28+0300
2025-01-31T12:28+0300
2025-01-31T12:28+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Шесть украинских военнослужащих, принадлежащих 46-й аэромобильной бригаде, добровольно сдались в плен под Курахово. Об этом агентству РИА Новости заявили в Министерстве обороны. Видео с военнослужащими предоставил пресс-центр группировки войск "Юг"."Я был ранен осколком в ногу. Просил каждый день, чтобы меня эвакуировали. Каждый день было "планируем, планируем", но никак не могли забрать. Каждый день обещали, но как видите — попал в плен к русским. И здесь меня уже перебинтовали и накормили, антибиотик укололи", — рассказал пленный Александр Магиня.Он также выразил сожаление, что украинское командование постоянно пренебрегает безопасностью солдат и призвал других бойцов сдаться в плен, чтобы избежать такой же участи.Еще один пленный солдат по имени Александр Индюк указал, что пролежал 10 дней со сломанной рукой без помощи или эвакуации.
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всу, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ
Группа брошенных командованием солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово
Шестеро брошенных командованием ВСУ солдат сдались в плен под Курахово
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Шесть украинских военнослужащих, принадлежащих 46-й аэромобильной бригаде, добровольно сдались в плен под Курахово. Об этом агентству РИА Новости заявили в Министерстве обороны. Видео с военнослужащими предоставил пресс-центр группировки войск "Юг".
"Я был ранен осколком в ногу. Просил каждый день, чтобы меня эвакуировали. Каждый день было "планируем, планируем", но никак не могли забрать. Каждый день обещали, но как видите — попал в плен к русским. И здесь меня уже перебинтовали и накормили, антибиотик укололи", — рассказал пленный Александр Магиня.
Он также выразил сожаление, что украинское командование постоянно пренебрегает безопасностью солдат и призвал других бойцов сдаться в плен, чтобы избежать такой же участи.
Еще один пленный солдат по имени Александр Индюк указал, что пролежал 10 дней со сломанной рукой без помощи или эвакуации.
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