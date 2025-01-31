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МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России - 31.01.2025, ПРАЙМ
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МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России
МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России - 31.01.2025, ПРАЙМ
МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России
МВД РФ заявило о завершении паспортизации населения в 2024 году в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях,... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T22:11+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. МВД РФ заявило о завершении паспортизации населения в 2024 году в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщает МВД Медиа. В пятницу прошло совещание, на котором первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой подвел итоги работы Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России за 2024 год. "Отмечена работа сотрудников подразделений по вопросам миграции на новых территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Несмотря на сложную оперативную обстановку в этих регионах, в минувшем году была успешно завершена паспортизация населения", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа. По словам правоохранителей, если в 2024 году внимание ведомств было обращено на риски безвизового въезда иностранцев в Россию, то в 2025 году будет усилен контроль за соблюдением работодателями условий труда высококвалифицированных специалистов и за трудоустройством иностранных студентов. Однако одной из ключевых задач на ближайшее время по-прежнему остается реализация положений указа президента РФ, направленного на усиление контроля в миграционной сфере, заключили в ведомстве.
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паспорт, новые регионы рф
паспорт, новые регионы РФ
22:11 31.01.2025
 
МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России

МВД России завершило паспортизацию населения новых регионов страны

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. МВД РФ заявило о завершении паспортизации населения в 2024 году в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщает МВД Медиа.
В пятницу прошло совещание, на котором первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой подвел итоги работы Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России за 2024 год.
"Отмечена работа сотрудников подразделений по вопросам миграции на новых территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Несмотря на сложную оперативную обстановку в этих регионах, в минувшем году была успешно завершена паспортизация населения", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.
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По словам правоохранителей, если в 2024 году внимание ведомств было обращено на риски безвизового въезда иностранцев в Россию, то в 2025 году будет усилен контроль за соблюдением работодателями условий труда высококвалифицированных специалистов и за трудоустройством иностранных студентов.
Однако одной из ключевых задач на ближайшее время по-прежнему остается реализация положений указа президента РФ, направленного на усиление контроля в миграционной сфере, заключили в ведомстве.
 
паспортновые регионы РФ
 
 
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