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МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России

МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России - 31.01.2025, ПРАЙМ

МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России

МВД РФ заявило о завершении паспортизации населения в 2024 году в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях,... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T22:11+0300

2025-01-31T22:11+0300

2025-01-31T22:11+0300

паспорт

новые регионы рф

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. МВД РФ заявило о завершении паспортизации населения в 2024 году в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщает МВД Медиа. В пятницу прошло совещание, на котором первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой подвел итоги работы Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России за 2024 год. "Отмечена работа сотрудников подразделений по вопросам миграции на новых территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Несмотря на сложную оперативную обстановку в этих регионах, в минувшем году была успешно завершена паспортизация населения", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа. По словам правоохранителей, если в 2024 году внимание ведомств было обращено на риски безвизового въезда иностранцев в Россию, то в 2025 году будет усилен контроль за соблюдением работодателями условий труда высококвалифицированных специалистов и за трудоустройством иностранных студентов. Однако одной из ключевых задач на ближайшее время по-прежнему остается реализация положений указа президента РФ, направленного на усиление контроля в миграционной сфере, заключили в ведомстве.

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паспорт, новые регионы рф