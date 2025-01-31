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Нацбанк Украины оценил вероятность завершения конфликта в 2025 году
Нацбанк Украины оценил вероятность завершения конфликта в 2025 году - 31.01.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Украины оценил вероятность завершения конфликта в 2025 году
Нацбанк Украины в своем прогнозе экономического развития страны оценил вероятность окончания конфликта с Россией в этом году ниже 15%. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T18:32+0300
2025-01-31T18:32+0300
2025-01-31T18:32+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Нацбанк Украины в своем прогнозе экономического развития страны оценил вероятность окончания конфликта с Россией в этом году ниже 15%. Эти данные содержатся в опубликованном на сайте Нацбанка инфляционном прогнозе, где обозначена вероятность наступления тех или иных рисков. Регулятор оценивает вероятность скорого оконачния активных боевых действий в нынешнем году как низкую с вероятностью "менее 15%". НБУ оценивает вероятность быстрого восстановления украинской инфраструктуры и ускорение процессов евроинтеграции страны также на низком уровне. В регуляторе оценивают вероятность эскалации боевых действий, дальнейшего разрушения производственных мощностей и увеличение дефицита электрической энергии из-за разрушения энергоинфраструктуры как "высокую", показатель вероятности от 25% до 50%.
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украина, нбу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НБУ
Нацбанк Украины оценил вероятность завершения конфликта в 2025 году
Нацбанк Украины оценил вероятность завершения конфликта в 2025 году как низкую
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Нацбанк Украины в своем прогнозе экономического развития страны оценил вероятность окончания конфликта с Россией в этом году ниже 15%.
Эти данные содержатся в опубликованном на сайте Нацбанка инфляционном прогнозе, где обозначена вероятность наступления тех или иных рисков. Регулятор оценивает вероятность скорого оконачния активных боевых действий в нынешнем году как низкую с вероятностью "менее 15%".
НБУ оценивает вероятность быстрого восстановления украинской инфраструктуры и ускорение процессов евроинтеграции страны также на низком уровне.
В регуляторе оценивают вероятность эскалации боевых действий, дальнейшего разрушения производственных мощностей и увеличение дефицита электрической энергии из-за разрушения энергоинфраструктуры как "высокую", показатель вероятности от 25% до 50%.
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