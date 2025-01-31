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Цены на нефть готовятся завершить январь ростом
Цены на нефть готовятся завершить январь ростом - 31.01.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть готовятся завершить январь ростом
Мировые цены на нефть в пятницу вечером не показывают единой динамики, однако январь готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T21:43+0300
2025-01-31T21:43+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером не показывают единой динамики, однако январь готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.30 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,03%, до 75,85 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,16%, до 72,61 доллара. Минутами ранее обе марки слабо дорожали. С начала месяца Brent подорожал на 1,7%, WTI - на 2%. При этом с понедельника стоимость этих марок упала на 2,2% и 2,6%. Инвесторы оценивают решения президента США Дональда Трампа. В пятницу Белый дом сообщил, что пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25% будут введены с 1 февраля. Ранее Трамп допустил распространение пошлин на нефть из этих стран. "Включение канадской нефти в пошлины в 25% на импорт из Канады и Мексики, вероятно, приведет к росту цен на бензин на Среднем Западе США и в конечном итоге повлияет на цены на нефть во всем мире", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Goldman Sachs Group Inc. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 31 января их число выросло на 7 – до 479 агрегатов.
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нефть, нефтяные фьючерсы
Энергетика, Нефть, нефтяные фьючерсы
Цены на нефть готовятся завершить январь ростом
Цены на нефть готовятся завершить первый месяц года ростом
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером не показывают единой динамики, однако январь готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.30 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,03%, до 75,85 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,16%, до 72,61 доллара. Минутами ранее обе марки слабо дорожали.
С начала месяца Brent подорожал на 1,7%, WTI - на 2%. При этом с понедельника стоимость этих марок упала на 2,2% и 2,6%.
Цены на нефть перешли к росту на 1%
Инвесторы оценивают решения президента США Дональда Трампа. В пятницу Белый дом сообщил, что пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25% будут введены с 1 февраля. Ранее Трамп допустил распространение пошлин на нефть из этих стран.
"Включение канадской нефти в пошлины в 25% на импорт из Канады и Мексики, вероятно, приведет к росту цен на бензин на Среднем Западе США и в конечном итоге повлияет на цены на нефть во всем мире", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Goldman Sachs Group Inc.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 31 января их число выросло на 7 – до 479 агрегатов.