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ОПЕК+ продолжит выжидать, считают эксперты

ОПЕК+ продолжит выжидать, считают эксперты - 31.01.2025, ПРАЙМ

ОПЕК+ продолжит выжидать, считают эксперты

ОПЕК+ в условиях неопределенности на мировом рынке нефти по итогам встречи мониторингового комитета (JMMC) в понедельник, вероятно, продолжит выжидать, потому... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T07:41+0300

2025-01-31T07:41+0300

2025-01-31T07:41+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. ОПЕК+ в условиях неопределенности на мировом рынке нефти по итогам встречи мониторингового комитета (JMMC) в понедельник, вероятно, продолжит выжидать, потому что комитет не вынесет рекомендаций по изменению текущих параметров, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. Плановая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в понедельник, 3 февраля, в онлайн-формате. Участники рынка ожидают, что на ней страны обсудят политику президента США Дональда Трампа, который намерен нарастить добычу нефти в своей стране. "Скорее всего, никак новых решений принято не будет. Поводов для досрочной встречи пока тоже не видно. Напротив, ситуация на рынке стала еще менее определенной после введения 10 января прощальных санкций Байдена против российского экспорта и прихода к власти в США команды Трампа. Лучшая тактика, которой пока может придерживаться ОПЕК+, - выжидать", - сказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По словам руководителя проектов компании "Имплемента" Ивана Тимонина, "учитывая высокий уровень неопределенности, страны-участницы могут занять осторожную позицию, предполагающую продление текущих условий соглашения". Эксперт уверен, что ОПЕК+ примет во внимание, что фактически реализуемая политика США в сфере энергетики будет существенно отличаться от публично обозначенных Трампом тезисов, поскольку стремление к снижению цен на нефть может быть невыгодно американским производителям. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан до конца июня 2026 года будут компенсировать перепроизводство нефти, допущенное в прошлом году.

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нефть, сша, москва, иран, дональд трамп, опек