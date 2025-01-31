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В ЕЭК спрогнозировали рост объема взаимной торговли между странами ЕАЭС - 31.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ЕЭК спрогнозировали рост объема взаимной торговли между странами ЕАЭС
В ЕЭК спрогнозировали рост объема взаимной торговли между странами ЕАЭС - 31.01.2025, ПРАЙМ
В ЕЭК спрогнозировали рост объема взаимной торговли между странами ЕАЭС
Объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза в 2025 году превысит 100 миллиардов долларов, заявил председатель коллегии Евразийской... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T14:45+0300
2025-01-31T14:45+0300
экономика
россия
еаэс
евразийская экономическая комиссия
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АЛМА-АТА, 31 янв - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза в 2025 году превысит 100 миллиардов долларов, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев по итогам заседания Евразийского межправсовета в Алма-Ате. "Прогнозируется, что ежегодные темпы роста совокупного ВВП в 2025-2026 годах останутся на уровне 2,9%. Взаимная торговля в текущем году превысит 100 миллиардов долларов", - заявил Сагинтаев. По его словам, в Евразийском экономическом союзе наблюдался рост большинства показателей, второй год подряд темпы экономического роста государств-членов находятся выше среднемировых. "Согласно предварительной оценке ЕЭК, совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2024 году вырос на 4%, что выше уровня предыдущего года (3,8% - ред.) и среднемировых показателей. По итогам прошлого года объем взаимной торговли оценивается в 98,3 миллиарда долларов, взаимные инвестиции за первое полугодие – около 2 миллиардов долларов", - отметил глава коллегии ЕЭК. Он добавил, что на фоне роста внутреннего спроса оборот розничной торговли в ЕАЭС вырос по сравнению с предыдущим годом на 7,7%, промышленное производство в январе-ноябре 2024 года увеличилось на 4,3%. По словам Сагинтаева, объемы строительства и пассажирооборот также демонстрируют рост: в частности, объем выполненных строительных работ вырос на 3%, пассажирооборот – на 7,2%. "Расчеты в национальных валютах между государствами-членами по данным за первое полугодие 2024 года достигли 92,3% (в 2023 году - 88,9% - ред.). В течение прошлого года количественные значения показателей, определяющих бюджетную и долговую устойчивость государств-членов, находились в рамках параметров, установленных Договором о ЕАЭС. Дефицит консолидированного бюджета сектора государственного управления не превысил 3% ВВП, долг сектора государственного управления не выходил за рамки 50% ВВП", - отметил Сагинтаев. Он сообщил также, что принятые странами ЕАЭС меры способствовали снижению безработицы и росту реальных заработных плат. По оценке ЕЭК, за третий квартал 2024 года уровень безработицы в союзе достиг минимального значения за последние десять лет и составил 2,9%.
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россия, еаэс, евразийская экономическая комиссия
Экономика, РОССИЯ, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия
14:45 31.01.2025
 
В ЕЭК спрогнозировали рост объема взаимной торговли между странами ЕАЭС

ЕЭК: объем взаимной торговли между странами ЕАЭС превысит 100 млрд долларов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЕАЭС 2023. Работа форума
ЕАЭС 2023. Работа форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
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АЛМА-АТА, 31 янв - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза в 2025 году превысит 100 миллиардов долларов, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев по итогам заседания Евразийского межправсовета в Алма-Ате.
"Прогнозируется, что ежегодные темпы роста совокупного ВВП в 2025-2026 годах останутся на уровне 2,9%. Взаимная торговля в текущем году превысит 100 миллиардов долларов", - заявил Сагинтаев.
По его словам, в Евразийском экономическом союзе наблюдался рост большинства показателей, второй год подряд темпы экономического роста государств-членов находятся выше среднемировых. "Согласно предварительной оценке ЕЭК, совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2024 году вырос на 4%, что выше уровня предыдущего года (3,8% - ред.) и среднемировых показателей. По итогам прошлого года объем взаимной торговли оценивается в 98,3 миллиарда долларов, взаимные инвестиции за первое полугодие – около 2 миллиардов долларов", - отметил глава коллегии ЕЭК.
Он добавил, что на фоне роста внутреннего спроса оборот розничной торговли в ЕАЭС вырос по сравнению с предыдущим годом на 7,7%, промышленное производство в январе-ноябре 2024 года увеличилось на 4,3%. По словам Сагинтаева, объемы строительства и пассажирооборот также демонстрируют рост: в частности, объем выполненных строительных работ вырос на 3%, пассажирооборот – на 7,2%.
"Расчеты в национальных валютах между государствами-членами по данным за первое полугодие 2024 года достигли 92,3% (в 2023 году - 88,9% - ред.). В течение прошлого года количественные значения показателей, определяющих бюджетную и долговую устойчивость государств-членов, находились в рамках параметров, установленных Договором о ЕАЭС. Дефицит консолидированного бюджета сектора государственного управления не превысил 3% ВВП, долг сектора государственного управления не выходил за рамки 50% ВВП", - отметил Сагинтаев.
Он сообщил также, что принятые странами ЕАЭС меры способствовали снижению безработицы и росту реальных заработных плат. По оценке ЕЭК, за третий квартал 2024 года уровень безработицы в союзе достиг минимального значения за последние десять лет и составил 2,9%.
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