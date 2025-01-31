https://1prime.ru/20250131/torgovlya-854585627.html

В ЕЭК спрогнозировали рост объема взаимной торговли между странами ЕАЭС

В ЕЭК спрогнозировали рост объема взаимной торговли между странами ЕАЭС - 31.01.2025, ПРАЙМ

В ЕЭК спрогнозировали рост объема взаимной торговли между странами ЕАЭС

Объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза в 2025 году превысит 100 миллиардов долларов, заявил председатель коллегии Евразийской... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T14:45+0300

2025-01-31T14:45+0300

2025-01-31T14:45+0300

экономика

россия

еаэс

евразийская экономическая комиссия

https://cdnn.1prime.ru/img/84077/69/840776902_0:106:3239:1928_1920x0_80_0_0_35394af3e54610267e3537431c7b2740.jpg

АЛМА-АТА, 31 янв - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза в 2025 году превысит 100 миллиардов долларов, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев по итогам заседания Евразийского межправсовета в Алма-Ате. "Прогнозируется, что ежегодные темпы роста совокупного ВВП в 2025-2026 годах останутся на уровне 2,9%. Взаимная торговля в текущем году превысит 100 миллиардов долларов", - заявил Сагинтаев. По его словам, в Евразийском экономическом союзе наблюдался рост большинства показателей, второй год подряд темпы экономического роста государств-членов находятся выше среднемировых. "Согласно предварительной оценке ЕЭК, совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2024 году вырос на 4%, что выше уровня предыдущего года (3,8% - ред.) и среднемировых показателей. По итогам прошлого года объем взаимной торговли оценивается в 98,3 миллиарда долларов, взаимные инвестиции за первое полугодие – около 2 миллиардов долларов", - отметил глава коллегии ЕЭК. Он добавил, что на фоне роста внутреннего спроса оборот розничной торговли в ЕАЭС вырос по сравнению с предыдущим годом на 7,7%, промышленное производство в январе-ноябре 2024 года увеличилось на 4,3%. По словам Сагинтаева, объемы строительства и пассажирооборот также демонстрируют рост: в частности, объем выполненных строительных работ вырос на 3%, пассажирооборот – на 7,2%. "Расчеты в национальных валютах между государствами-членами по данным за первое полугодие 2024 года достигли 92,3% (в 2023 году - 88,9% - ред.). В течение прошлого года количественные значения показателей, определяющих бюджетную и долговую устойчивость государств-членов, находились в рамках параметров, установленных Договором о ЕАЭС. Дефицит консолидированного бюджета сектора государственного управления не превысил 3% ВВП, долг сектора государственного управления не выходил за рамки 50% ВВП", - отметил Сагинтаев. Он сообщил также, что принятые странами ЕАЭС меры способствовали снижению безработицы и росту реальных заработных плат. По оценке ЕЭК, за третий квартал 2024 года уровень безработицы в союзе достиг минимального значения за последние десять лет и составил 2,9%.

https://1prime.ru/20240208/843013373.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, еаэс, евразийская экономическая комиссия