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ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области
ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области - 31.01.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области
Российские военные нанесли удар в районе транспортной базы и складских помещений ВСУ в Ильичевске (после переименования украинскими властями - Черноморск)... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T09:09+0300
2025-01-31T09:14+0300
спецоперация на украине
вс россии
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар в районе транспортной базы и складских помещений ВСУ в Ильичевске (после переименования украинскими властями - Черноморск) Одесской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Удар был в направлении поселка Таирово, где находится транспортная база и складские помещения предприятия "Таировское", - рассказал собеседник агентства.Он также отметил, что ВС России нанесли удар по паромному комплексу в Ильичевске, куда идут грузы из Румынии. Там также хранятся военные грузы, а также боеприпасы, горюче-смазочные материалы и старая техника.По словам Лебедева, на складах техники и боеприпасов, хранившихся на территории порта Одесской области, также произошел взрыв. Лебедев утверждает, что ВСУ нагло накапливают иностранную технику и боеприпасы, поставляемые из-за рубежа.
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вс россии, всу
Спецоперация на Украине, ВС России, ВСУ
09:09 31.01.2025 (обновлено: 09:14 31.01.2025)
 
ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области

С России нанесли удар в районе транспортной базы и складов ВСУ в Ильичевске

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар в районе транспортной базы и складских помещений ВСУ в Ильичевске (после переименования украинскими властями - Черноморск) Одесской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Удар был в направлении поселка Таирово, где находится транспортная база и складские помещения предприятия "Таировское", - рассказал собеседник агентства.
Он также отметил, что ВС России нанесли удар по паромному комплексу в Ильичевске, куда идут грузы из Румынии. Там также хранятся военные грузы, а также боеприпасы, горюче-смазочные материалы и старая техника.
По словам Лебедева, на складах техники и боеприпасов, хранившихся на территории порта Одесской области, также произошел взрыв. Лебедев утверждает, что ВСУ нагло накапливают иностранную технику и боеприпасы, поставляемые из-за рубежа.
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