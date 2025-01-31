https://1prime.ru/20250131/udar-854576551.html

ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области

ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области - 31.01.2025, ПРАЙМ

ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ в Одесской области

Российские военные нанесли удар в районе транспортной базы и складских помещений ВСУ в Ильичевске (после переименования украинскими властями - Черноморск)... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T09:09+0300

2025-01-31T09:09+0300

2025-01-31T09:14+0300

спецоперация на украине

вс россии

всу

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар в районе транспортной базы и складских помещений ВСУ в Ильичевске (после переименования украинскими властями - Черноморск) Одесской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Удар был в направлении поселка Таирово, где находится транспортная база и складские помещения предприятия "Таировское", - рассказал собеседник агентства.Он также отметил, что ВС России нанесли удар по паромному комплексу в Ильичевске, куда идут грузы из Румынии. Там также хранятся военные грузы, а также боеприпасы, горюче-смазочные материалы и старая техника.По словам Лебедева, на складах техники и боеприпасов, хранившихся на территории порта Одесской области, также произошел взрыв. Лебедев утверждает, что ВСУ нагло накапливают иностранную технику и боеприпасы, поставляемые из-за рубежа.

https://1prime.ru/20250128/udar-854484679.html

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вс россии, всу