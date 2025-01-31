Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Теряют миллионы: какие валютные прогнозы часто врут - 31.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
USD/RUB - Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20250131/valyuta-854555429.html
Теряют миллионы: какие валютные прогнозы часто врут
Теряют миллионы: какие валютные прогнозы часто врут - 31.01.2025, ПРАЙМ
Теряют миллионы: какие валютные прогнозы часто врут
Сделки с валютой, проведенные с учетом курсов на офшорных сервисах, могут привести к неверной оценке ситуации на валютном рынке и, в конечном итоге, к... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T03:03+0300
2025-01-31T03:03+0300
рынки
финансы
банк россии
курсы валют
usd/rub - курс доллара к рублю
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233312_0:199:2934:1849_1920x0_80_0_0_60d2638bb1df295364630b92f16b2afe.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Сделки с валютой, проведенные с учетом курсов на офшорных сервисах, могут привести к неверной оценке ситуации на валютном рынке и, в конечном итоге, к финансовому ущербу, рассказала агентству "Прайм" Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".Доллар на сегодняшний день закрепился ниже уровня 100 рублей и плавно расширяет нижнюю границу январского диапазона в направлении 94 рублей, верхняя граница находиться на уровне 98-102 рубля. На предыдущей торговой неделе рубль вырос к доллару на 3,5%. "Хотелось бы напомнить, что единственно корректные данные по курсам валют - у Банка России и лицензированных участников российского финансового рынка. Внебиржевой валютный рынок в России традиционно хорошо развитый, высокотехнологичный и оптимально сбалансированный в части регулирования", - говорит она. В первой половине января на двух офшорных сервисах, таких, как Investing.com и TradingView, которые часто используются для ориентирования по курсам валют, курс доллара к рублю был, к сожалению, выше на 5-9 рублей, чем верные данные. Это были некорректные данные, нанесшие репутационный и информационный ущерб российскому финансовому рынку, говорит Проценко Эти зарубежные ресурсы являются органической воронкой для привлечения российских трейдеров в нерегулируемые офшорные юрисдикции, в которых права российских резидентов - инвесторов не защищены, напомнила она. Наиболее востребованными инструментами для торговли на внебиржевом валютном рынке у российских трейдеров остаются евро/доллар, фунт/доллар, доллар/иена и рублёвые пары - доллар/рубль и евро/рубль.
https://1prime.ru/20250128/dollar-854488134.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233312_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_4a200ccbdcabd4f36eae9b43c70cbe2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, финансы, банк россии, курсы валют
Рынки, Финансы, Банк России, Курсы валют, USD/RUB - Курс доллара к рублю
03:03 31.01.2025
 
Теряют миллионы: какие валютные прогнозы часто врут

Аналитик Проценко: валютные прогнозы на офшорных сервисах не всегда корректные

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Сделки с валютой, проведенные с учетом курсов на офшорных сервисах, могут привести к неверной оценке ситуации на валютном рынке и, в конечном итоге, к финансовому ущербу, рассказала агентству "Прайм" Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".
Доллар на сегодняшний день закрепился ниже уровня 100 рублей и плавно расширяет нижнюю границу январского диапазона в направлении 94 рублей, верхняя граница находиться на уровне 98-102 рубля. На предыдущей торговой неделе рубль вырос к доллару на 3,5%.
"Хотелось бы напомнить, что единственно корректные данные по курсам валют - у Банка России и лицензированных участников российского финансового рынка. Внебиржевой валютный рынок в России традиционно хорошо развитый, высокотехнологичный и оптимально сбалансированный в части регулирования", - говорит она.
Курсы валют - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
Счет на недели. Почему рухнул доллар и сколько это продлится
28 января, 10:59
В первой половине января на двух офшорных сервисах, таких, как Investing.com и TradingView, которые часто используются для ориентирования по курсам валют, курс доллара к рублю был, к сожалению, выше на 5-9 рублей, чем верные данные. Это были некорректные данные, нанесшие репутационный и информационный ущерб российскому финансовому рынку, говорит Проценко
Эти зарубежные ресурсы являются органической воронкой для привлечения российских трейдеров в нерегулируемые офшорные юрисдикции, в которых права российских резидентов - инвесторов не защищены, напомнила она.
Наиболее востребованными инструментами для торговли на внебиржевом валютном рынке у российских трейдеров остаются евро/доллар, фунт/доллар, доллар/иена и рублёвые пары - доллар/рубль и евро/рубль.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРынкиФинансыБанк РоссииКурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала