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Теряют миллионы: какие валютные прогнозы часто врут
Теряют миллионы: какие валютные прогнозы часто врут - 31.01.2025, ПРАЙМ
Теряют миллионы: какие валютные прогнозы часто врут
Сделки с валютой, проведенные с учетом курсов на офшорных сервисах, могут привести к неверной оценке ситуации на валютном рынке и, в конечном итоге, к... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T03:03+0300
2025-01-31T03:03+0300
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usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Сделки с валютой, проведенные с учетом курсов на офшорных сервисах, могут привести к неверной оценке ситуации на валютном рынке и, в конечном итоге, к финансовому ущербу, рассказала агентству "Прайм" Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".Доллар на сегодняшний день закрепился ниже уровня 100 рублей и плавно расширяет нижнюю границу январского диапазона в направлении 94 рублей, верхняя граница находиться на уровне 98-102 рубля. На предыдущей торговой неделе рубль вырос к доллару на 3,5%. "Хотелось бы напомнить, что единственно корректные данные по курсам валют - у Банка России и лицензированных участников российского финансового рынка. Внебиржевой валютный рынок в России традиционно хорошо развитый, высокотехнологичный и оптимально сбалансированный в части регулирования", - говорит она. В первой половине января на двух офшорных сервисах, таких, как Investing.com и TradingView, которые часто используются для ориентирования по курсам валют, курс доллара к рублю был, к сожалению, выше на 5-9 рублей, чем верные данные. Это были некорректные данные, нанесшие репутационный и информационный ущерб российскому финансовому рынку, говорит Проценко Эти зарубежные ресурсы являются органической воронкой для привлечения российских трейдеров в нерегулируемые офшорные юрисдикции, в которых права российских резидентов - инвесторов не защищены, напомнила она. Наиболее востребованными инструментами для торговли на внебиржевом валютном рынке у российских трейдеров остаются евро/доллар, фунт/доллар, доллар/иена и рублёвые пары - доллар/рубль и евро/рубль.
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рынки, финансы, банк россии, курсы валют
Рынки, Финансы, Банк России, Курсы валют, USD/RUB - Курс доллара к рублю
Теряют миллионы: какие валютные прогнозы часто врут
Аналитик Проценко: валютные прогнозы на офшорных сервисах не всегда корректные
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Сделки с валютой, проведенные с учетом курсов на офшорных сервисах, могут привести к неверной оценке ситуации на валютном рынке и, в конечном итоге, к финансовому ущербу, рассказала агентству "Прайм" Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".
Доллар на сегодняшний день закрепился ниже уровня 100 рублей и плавно расширяет нижнюю границу январского диапазона в направлении 94 рублей, верхняя граница находиться на уровне 98-102 рубля. На предыдущей торговой неделе рубль вырос к доллару на 3,5%.
"Хотелось бы напомнить, что единственно корректные данные по курсам валют - у Банка России и лицензированных участников российского финансового рынка. Внебиржевой валютный рынок в России традиционно хорошо развитый, высокотехнологичный и оптимально сбалансированный в части регулирования", - говорит она.
Счет на недели. Почему рухнул доллар и сколько это продлится
В первой половине января на двух офшорных сервисах, таких, как Investing.com и TradingView, которые часто используются для ориентирования по курсам валют, курс доллара к рублю был, к сожалению, выше на 5-9 рублей, чем верные данные. Это были некорректные данные, нанесшие репутационный и информационный ущерб российскому финансовому рынку, говорит Проценко
Эти зарубежные ресурсы являются органической воронкой для привлечения российских трейдеров в нерегулируемые офшорные юрисдикции, в которых права российских резидентов - инвесторов не защищены, напомнила она.
Наиболее востребованными инструментами для торговли на внебиржевом валютном рынке у российских трейдеров остаются евро/доллар, фунт/доллар, доллар/иена и рублёвые пары - доллар/рубль и евро/рубль.