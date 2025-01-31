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Теряют миллионы: какие валютные прогнозы часто врут

Теряют миллионы: какие валютные прогнозы часто врут - 31.01.2025, ПРАЙМ

Теряют миллионы: какие валютные прогнозы часто врут

Сделки с валютой, проведенные с учетом курсов на офшорных сервисах, могут привести к неверной оценке ситуации на валютном рынке и, в конечном итоге, к... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T03:03+0300

2025-01-31T03:03+0300

2025-01-31T03:03+0300

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usd/rub - курс доллара к рублю

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Сделки с валютой, проведенные с учетом курсов на офшорных сервисах, могут привести к неверной оценке ситуации на валютном рынке и, в конечном итоге, к финансовому ущербу, рассказала агентству "Прайм" Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".Доллар на сегодняшний день закрепился ниже уровня 100 рублей и плавно расширяет нижнюю границу январского диапазона в направлении 94 рублей, верхняя граница находиться на уровне 98-102 рубля. На предыдущей торговой неделе рубль вырос к доллару на 3,5%. "Хотелось бы напомнить, что единственно корректные данные по курсам валют - у Банка России и лицензированных участников российского финансового рынка. Внебиржевой валютный рынок в России традиционно хорошо развитый, высокотехнологичный и оптимально сбалансированный в части регулирования", - говорит она. В первой половине января на двух офшорных сервисах, таких, как Investing.com и TradingView, которые часто используются для ориентирования по курсам валют, курс доллара к рублю был, к сожалению, выше на 5-9 рублей, чем верные данные. Это были некорректные данные, нанесшие репутационный и информационный ущерб российскому финансовому рынку, говорит Проценко Эти зарубежные ресурсы являются органической воронкой для привлечения российских трейдеров в нерегулируемые офшорные юрисдикции, в которых права российских резидентов - инвесторов не защищены, напомнила она. Наиболее востребованными инструментами для торговли на внебиржевом валютном рынке у российских трейдеров остаются евро/доллар, фунт/доллар, доллар/иена и рублёвые пары - доллар/рубль и евро/рубль.

https://1prime.ru/20250128/dollar-854488134.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, финансы, банк россии, курсы валют