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Юань открыл торги 31 января снижением
Юань открыл торги 31 января снижением - 31.01.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 31 января снижением
Курс рубля в начале последних торгов месяца символически растет к юаню: китайская валюта дешевеет до 13,22 рубля, следует из данных Московской биржи. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T10:03+0300
2025-01-31T10:03+0300
2025-01-31T10:12+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
мосбиржа
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале последних торгов месяца символически растет к юаню: китайская валюта дешевеет до 13,22 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 1 копейку к предыдущему закрытию, до 13,22 рубля.
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юань, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, Мосбиржа
Юань открыл торги 31 января снижением
Курс юаня в начале торгов снижается до 13,22 рубля
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале последних торгов месяца символически растет к юаню: китайская валюта дешевеет до 13,22 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 1 копейку к предыдущему закрытию, до 13,22 рубля.