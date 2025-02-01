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В Москве продают редкий электроспорткар MG Cyberster

В Москве продают редкий электроспорткар MG Cyberster - 01.02.2025, ПРАЙМ

В Москве продают редкий электроспорткар MG Cyberster

На Авито Авто появилось объявление о продаже редкого электрического родстера MG Cyberster. Бренд MG стал не только одним из родоначальников британского... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T10:00+0300

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эксклюзив

авто

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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. На Авито Авто появилось объявление о продаже редкого электрического родстера MG Cyberster. Бренд MG стал не только одним из родоначальников британского автопрома, но и успешно участвовал в гоночных сериях начала и середины XX века. Несмотря на то, что за годы своего существования компания переходила от одного автоконцерна к другому, ее инженеры смогли сохранить философию марки и удивить современных автолюбителей необычным спорткаром.Изначально MG Cyberster должен был стать звездой Шанхайского автосалона в 2020-м, но из-за пандемии публика его так и не увидела. Зато уже спустя год концепт-кар показали сразу на двух выставках: больше всего внимание экспертов привлекло исполнение кузова в формате родстера. То есть, будущие покупатели получили быстрый автомобиль-кабриолет в современном дизайне, отсылающем к спортивным авто начала XX века.Модель выпускается в трех комплектациях: с двигателями на 231, 250 и 400 кВт, что соответствует 310, 335 и 536 лошадиным силам. Причем первые две версии —заднеприводные, а самая мощная — полноприводная. Именно последняя с условным пробегом в 50 км и продается на Авито.Один из первых владельцев этого авто в России отметил его внешнее сходство с Ferrari. Действительно, дизайн передней части очень напоминает и другие культовые модели — итальянскую Maserati MC20 и японский родстер Mazda MX-5. При этом относительно недорогой для спорткара MG отлично управляется и дает ощущение баланса цены и качества.Среди прочих особенностей автомобиля — "Lambo-двери", открывающиеся вверх. Такая компоновка отлично подходит для родстера, изначально производитель рассматривал вариант установки заднепетельных дверей, которые открываются против хода движения, точь-в-точь как у Rolls Royce.Стоит отметить, что сама марка, появившаяся в 1924 году, изначально специализировалась как раз на выпуске родстеров. Самая успешная модель MG Midget вышла всего лишь два года спустя, заработав репутацию скромного спорткара (его можно увидеть в фильмах "Паддингтон" и "Взрывная блондинка", а также в сериалах "Доктор Кто" и "Очень странные дела").Выставленный на Авито Авто экземпляр представлен в эстетичном бежевом цвете, а дерзкий характер спорткара в нем выдает красный салон. Такая машина подарит новому владельцу незабываемые ощущения от езды в теплое время года.

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эксклюзив, авто