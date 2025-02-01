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Эксперт прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на нефть

Эксперт прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на нефть - 01.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на нефть

Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на нефть из Канады и Мексики - это не вопрос нефтяного рынка, а его желание усилить свою переговорную... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T02:15+0300

2025-02-01T02:15+0300

2025-02-01T02:15+0300

нефть

энергетика

экономика

сша

канада

мексика

дональд трамп

игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на нефть из Канады и Мексики - это не вопрос нефтяного рынка, а его желание усилить свою переговорную позицию по вопросу справедливой торговли с этими странами, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение ввести 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики. Президент США также добавил, что его администрация рассматривает возможность введения пошлин на импорт нефти из этих стран, однако окончательное решение на сей счет еще не принято. По его словам, будущее поставок нефти из этих стран зависит от ценообразования и условий торговли. "Я думаю, что когда он про Мексику и Канаду говорит, он усиливает свои переговорные позиции для того, чтобы когда он выйдет непосредственно в переговоры с руководством Канады или Мексики, он уже диктовал свои условия и мог им говорить: "А я обещал, что вам импортные пошлины на вашу нефть. Вы ничего не сделали, чтобы исправить торговый баланс. Сейчас буду вводить. Или предлагайте мне вот это, вот это". Поэтому я думаю, что это скорее не про рынок нефти, а просто про торговые войны, которые Трамп хочет вести", - сказал эксперт. По словам Юшкова, было бы опасно вводить пошлины на канадское и мексиканское "черное золото", так как это крупнейшие поставщики в США тяжелой сернистой нефти, под которую заточены многие американские нефтеперерабатывающие заводы. И заменить это сырье будет нечем, ведь из альтернатив - импорт из России или Венесуэлы, а они под санкциями. Поэтому такая мера может привести к росту цен на топливо в США, за что "избиратели спасибо не скажут", добавил Юшков. Вероятно, предположил эксперт, Трамп рассчитывает на то, что у Канады и Мексики просто не будет вариантов для перенаправления нефти на другие рынки, и им либо придется сокращать добычу, либо соглашаться на его условия. В частности, Юшков уточнил, что у Канады довольно мало морских экспортных терминалов, чтобы вывезти невостребованные США объемы на мировой рынок.

сша

канада

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нефть, сша, канада, мексика, дональд трамп, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности