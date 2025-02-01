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Объект энергетической инфраструктуры поражен в Полтавской области
Объект энергетической инфраструктуры поражен в Полтавской области - 01.02.2025, ПРАЙМ
Объект энергетической инфраструктуры поражен в Полтавской области
В Миргородском районе Полтавской области поражен объект энергетики. Об этом сообщила областная администрация в Telegram-канале. | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T08:30+0300
2025-02-01T08:30+0300
2025-02-01T09:11+0300
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. В Миргородском районе Полтавской области поражен объект энергетики. Об этом сообщила областная администрация в Telegram-канале. "Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе", — говорится в сообщении.В Полтавской области действовала масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ писали о серии взрывов в регионе.
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полтавская область
Спецоперация на Украине, Полтавская область
Объект энергетической инфраструктуры поражен в Полтавской области
Власти Полтавской области сообщили о поражении объекта энергетики
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. В Миргородском районе Полтавской области поражен объект энергетики. Об этом сообщила областная администрация в Telegram-канале.
"Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе", — говорится в сообщении.
В Полтавской области действовала масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ писали о серии взрывов в регионе.