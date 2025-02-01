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Спецпосланник США Келлог призвал провести выборы на Украине
Спецпосланник США Келлог призвал провести выборы на Украине - 01.02.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник США Келлог призвал провести выборы на Украине
Соединенные Штаты считают необходимым проведение выборов на Украине, вероятно, к концу 2025 года, особенно если Киев сумеет договорится о перемирии с Россией в... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T19:49+0300
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают необходимым проведение выборов на Украине, вероятно, к концу 2025 года, особенно если Киев сумеет договорится о перемирии с Россией в ближайшие месяцы, передает Reuters со ссылкой на специального посланника администрации США по Украине Кита Келлога. В интервью агентству чиновник заявил, что выборы президента и в Верховную раду Украины "должны быть проведены". "США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу (2025 - ред.) года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы", - сказал Келлог.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на действующее в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский утверждал, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить со своим американским коллегой Дональдом Трампом по всем направлениям, представляющим интерес для обеих стран. Трамп отмечал, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Москва не раз указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты. При этом Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По словам главы государства, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, как заявлял президент, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, Трамп утверждал, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, однако не уточнял, на каких условиях. Глава Белого дома при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, УКРАИНА, США
Спецпосланник США Келлог призвал провести выборы на Украине
Спецпосланник США Келлог заявил, что выборы на Украине должны быть проведены
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты считают необходимым проведение выборов на Украине, вероятно, к концу 2025 года, особенно если Киев сумеет договорится о перемирии с Россией в ближайшие месяцы, передает Reuters со ссылкой на специального посланника администрации США по Украине Кита Келлога.
В интервью агентству чиновник заявил, что выборы президента и в Верховную раду Украины "должны быть проведены".
"США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу (2025 - ред.) года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы", - сказал Келлог.
СВР сообщила о намерениях США провести выборы на Украине в 2025 году
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на действующее в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский утверждал, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить со своим американским коллегой Дональдом Трампом по всем направлениям, представляющим интерес для обеих стран. Трамп отмечал, что желает "немедленно" встретиться с Путиным. Москва не раз указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты.
При этом Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По словам главы государства, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, как заявлял президент, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
В свою очередь, Трамп утверждал, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, однако не уточнял, на каких условиях. Глава Белого дома при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".