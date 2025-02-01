https://1prime.ru/20250201/krymskoe-854602981.html
Российские войска освободили Крымское в ДНР
Российские войска освободили Крымское в ДНР - 01.02.2025, ПРАЙМ
Российские войска освободили Крымское в ДНР
Российские военные взяли под контроль поселок Крымское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T13:00+0300
2025-02-01T13:00+0300
2025-02-01T14:15+0300
спецоперация на украине
россия
андрей белоусов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853248753_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_908a01e06961ec949938cc4e507f66f0.jpg
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Российские военные взяли под контроль поселок Крымское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское", — заявили в ведомстве.Там добавили, что задачу по освобождению поселка выполнял 101-й отдельный стрелковый полк. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав полка за успешное выполнение боевых задач.
https://1prime.ru/20250131/kurakhovo-854581733.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853248753_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_c64493948a06b29d18b2d0431bc5387a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Андрей Белоусов
Российские войска освободили Крымское в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении поселка Крымское в ДНР
МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Российские военные взяли под контроль поселок Крымское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское", — заявили в ведомстве.
Там добавили, что задачу по освобождению поселка выполнял 101-й отдельный стрелковый полк. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав полка за успешное выполнение боевых задач.
Группа брошенных командованием солдат ВСУ сдалась в плен под Курахово