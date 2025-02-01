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Российские войска освободили Крымское в ДНР - 01.02.2025, ПРАЙМ
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Российские войска освободили Крымское в ДНР
Российские войска освободили Крымское в ДНР - 01.02.2025, ПРАЙМ
Российские войска освободили Крымское в ДНР
Российские военные взяли под контроль поселок Крымское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T13:00+0300
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спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Российские военные взяли под контроль поселок Крымское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское", — заявили в ведомстве.Там добавили, что задачу по освобождению поселка выполнял 101-й отдельный стрелковый полк. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав полка за успешное выполнение боевых задач.
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россия, андрей белоусов
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Андрей Белоусов
13:00 01.02.2025 (обновлено: 14:15 01.02.2025)
 
Российские войска освободили Крымское в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении поселка Крымское в ДНР

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Российские военные взяли под контроль поселок Крымское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское", — заявили в ведомстве.
Там добавили, что задачу по освобождению поселка выполнял 101-й отдельный стрелковый полк. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав полка за успешное выполнение боевых задач.
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