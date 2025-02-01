https://1prime.ru/20250201/krymskoe-854602981.html

Российские войска освободили Крымское в ДНР

Российские войска освободили Крымское в ДНР - 01.02.2025, ПРАЙМ

Российские войска освободили Крымское в ДНР

Российские военные взяли под контроль поселок Крымское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T13:00+0300

2025-02-01T13:00+0300

2025-02-01T14:15+0300

спецоперация на украине

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Российские военные взяли под контроль поселок Крымское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское", — заявили в ведомстве.Там добавили, что задачу по освобождению поселка выполнял 101-й отдельный стрелковый полк. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав полка за успешное выполнение боевых задач.

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россия, андрей белоусов