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Зыбкие гарантии. Миротворцы на Украине могут поставить Европу под угрозу

Зыбкие гарантии. Миротворцы на Украине могут поставить Европу под угрозу - 01.02.2025, ПРАЙМ

Зыбкие гарантии. Миротворцы на Украине могут поставить Европу под угрозу

Администрация Трампа ищет пути установления мира на Украине, в этой связи обсуждаются предложения о создании многонациональных боевых единиц на территории... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T23:32+0300

2025-02-01T23:32+0300

2025-02-01T23:32+0300

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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Администрация Трампа ищет пути установления мира на Украине, в этой связи обсуждаются предложения о создании многонациональных боевых единиц на территории Украины, но эти идеи вызывают вопросы касательно масштабов усилий и их восприятия, пишет Лоуренс Фридман для британского издания New Statesman.Как отмечается, гарантии безопасности могут иметь различные формы, и важно внести ясность в дискуссию, раскрыв концепции и их связь с текущей ситуацией. Гарантии должны быть восприняты серьезно, чтобы отпугнуть потенциальных агрессоров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИздание упоминает 5-ю статью устава НАТО, согласно которой нападение агрессора на одну из стран — членов квалифицируется как нападение на всех. В реальности 5-я статья Устава НАТО применялась один раз после теракта 11 сентября 2001 года. Это обязательство звучит твердо, но не подразумевает автоматического начала военных действий. Крупные державы не любят загонять себя в жесткие обязательства.Важнейший критерий гарантий безопасности — сдерживание, отмечается в статье. Потенциальный агрессор должен знать, что жертва получит помощь в случае нападения.Что касается Украины, то она скептически относится к гарантиям безопасности из-за прошлого опыта. Так, Будапештский меморандум 1994 года — гарантии безопасности в обмен на безъядерный статус Украины — не был, как полагают в Киеве, выполнен полностью. Украина хочет получить более надежные обязательства через вступление в НАТО.Украина мечтает вступить в НАТО с начала 2000-х годов. Вопрос о вступлении Украины в альянс оставался открытым после саммита в Бухаресте в 2008 году. Как указывает автор, возможность вступления Украины в НАТО дала президенту России Владимиру Путину предлог для начала СВО в 2022 году.Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года, но получила отказ летом 2023 года. НАТО рассматривает возможность приглашения Украины в альянс, но это зависит от согласия союзников. Новый президент США Дональд Трамп считает, что вступление Украины в НАТО уничтожит шансы на возможную сделку и что союзники не вкладывают достаточно в оборону.Что касается размещения миротворческих сил ООН на Украине, то оно, как отмечается, нецелесообразно из-за протяженности линии соприкосновения. Миссия ОБСЕ не возымела эффекта, а отправка миротворцев требует одобрения Совета Безопасности ООН.Владимир Зеленский просит у Европы 200 тысяч миротворцев для обеспечения безопасности после конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон поднял вопрос о развертывании европейских миротворческих сил, но подробности этого пока неясны. В случае достижения соответствующего соглашения ожидается участие четырех или пяти европейских стран, численность сил может составить около 40-50 тысяч военнослужащих.Однако у европейцев нет средств обеспечения для переброски войск. При этом возможное размещение сил после прекращения огня поставит Европу под угрозу, говорится в статье.Само же размещение миротворческих сил возможно, однако потребует согласия России.В качестве альтернативных мер предлагаются учебные миссии на Украине для подготовки войск, развертывание военно-воздушных и военно-морских сил для защиты воздушного и морского пространства, обеспечение доставки оружия и боеприпасов на Украину.Как отмечается, Украина нуждается в гарантиях безопасности для привлечения инвестиций, но европейцы должны реалистично оценивать последствия своих обещаний. В этой связи автор акцентирует внимание на том, что важно стабилизировать линию фронта и укрепить оборонный потенциал Европы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, франция, европа, нато