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На Урале грабитель меньше чем за три минуты вынес из банка семь миллионов
На Урале грабитель меньше чем за три минуты вынес из банка семь миллионов - 01.02.2025, ПРАЙМ
На Урале грабитель меньше чем за три минуты вынес из банка семь миллионов
Грабитель банка в Екатеринбурге потратил на преступление менее трех минут. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T10:27+0300
2025-02-01T10:27+0300
2025-02-01T10:27+0300
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – ПРАЙМ. Грабитель банка в Екатеринбурге потратил на преступление менее трех минут. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых."Сообщение о ЧП в дежурную часть территориального ОВД поступило в 19:35 через "02" от оператора ЧОП, охраняющего банк по договору. Нажатие кнопки тревожной сигнализации частного охранного предприятия произошло в 19:18. Наряд ЧОП прибыл на место происшествия в 19:25, когда любитель чужих денег с награбленным уже ретировался. Внутри служебного помещения вооруженный предметом, похожим на пистолет, грабитель находился меньше трех минут", — сказал Горелых. Полиция опрашивает жильцов соседних домов, устанавливаются возможные пути отхода.Ограбление произошло вечером 31 января. Неизвестный в маске вошел в банк на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге и угрожая предметом, похожим на пистолет, вынес около семи миллионов рублей в российской и иностранной валюте — долларах, евро, юанях и дирхамах.Возбуждено уголовное дело о разбое.
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екатеринбург, мвд
Происшествия, ЕКАТЕРИНБУРГ, МВД
На Урале грабитель меньше чем за три минуты вынес из банка семь миллионов
На Урале у грабителя банка ушло на преступление меньше трех минут
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – ПРАЙМ. Грабитель банка в Екатеринбурге потратил на преступление менее трех минут. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Сообщение о ЧП в дежурную часть территориального ОВД поступило в 19:35 через "02" от оператора ЧОП, охраняющего банк по договору. Нажатие кнопки тревожной сигнализации частного охранного предприятия произошло в 19:18. Наряд ЧОП прибыл на место происшествия в 19:25, когда любитель чужих денег с награбленным уже ретировался. Внутри служебного помещения вооруженный предметом, похожим на пистолет, грабитель находился меньше трех минут", — сказал Горелых.
Полиция опрашивает жильцов соседних домов, устанавливаются возможные пути отхода.
Ограбление произошло вечером 31 января. Неизвестный в маске вошел в банк на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге и угрожая предметом, похожим на пистолет, вынес около семи миллионов рублей в российской и иностранной валюте — долларах, евро, юанях и дирхамах.
Возбуждено уголовное дело о разбое.
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