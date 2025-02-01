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В России продлили эмбарго на экспорт бензина

В России продлили эмбарго на экспорт бензина - 01.02.2025, ПРАЙМ

В России продлили эмбарго на экспорт бензина

Разрешение на экспорт бензина из России для предприятий, перерабатывающих более 1 миллиона тонн нефти в год, продлено до 28 февраля, однако эмбарго сохраняется... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T00:18+0300

2025-02-01T00:18+0300

2025-02-01T00:18+0300

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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Разрешение на экспорт бензина из России для предприятий, перерабатывающих более 1 миллиона тонн нефти в год, продлено до 28 февраля, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на поставку российского бензина за рубеж действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен до конца июля в связи с насыщением внутреннего рынка. В августе эмбарго возобновило действие и было продлено до конца года. Однако 28 ноября правительство сделало исключение для нефтяников, - им разрешили экспорт бензина до 31 января. Впервые запрет на экспорт нефтепродуктов правительство ввело осенью 2023 года: он распространялся как на бензин, так и на дизельное топливо. Власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене. Кроме того, в отношении перекупщиков была введена заградительная пошлина (50 тысяч рублей за тонну), которая действует до 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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