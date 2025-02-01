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Рубль взлетел. Но держите парашюты наготове

Рубль взлетел. Но держите парашюты наготове - 01.02.2025, ПРАЙМ

Рубль взлетел. Но держите парашюты наготове

Российский рубль продемонстрировал уверенное укрепление на текущей неделе, завершая ее существенным ростом против основных валют. Однако это не повод... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T03:03+0300

2025-02-01T03:03+0300

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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Российский рубль продемонстрировал уверенное укрепление на текущей неделе, завершая ее существенным ростом против основных валют. Однако это не повод расслабиться - впереди рубль ждет немало испытаний, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Экспортеры активно продавали валютную выручку для уплаты налогов, а нефтяной рынок оказывал смешанное влияние на рубль. Важным стало заседание ФРС США, сохранившей ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Глава Федрезерва Джером Пауэлл подтвердил намерение регулятора действовать независимо от политического давления и продолжать борьбу с инфляцией. Дополнительным фактором поддержки рубля стала высокая инфляция в России, достигшая 10,13% в годовом выражении к концу января. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ с ключевой ставкой 21% продолжает сдерживать кредитование и оказывать влияние на курсовую динамику, но видимо, текущей ставки недостаточно для сдерживания инфляции в стране. Завершение недели ознаменовалось достижением рублем максимальных значений с начала октября 2024 года. Однако текущее укрепление может быть временным явлением, учитывая значительное снижение профицита счета текущих операций в четвертом квартале 2024 года и низкие цены на нефть, которые падают с середины января. Как только возобновится спрос на валюту со стороны импортеров, рубль окажется под давлением. "Поскольку Трамп нацелен обвалить нефтяной рынок до $60, то рано или поздно он достигнет своей цели, что негативно скажется на рубле и платежном балансе. Поэтому сильного укрепления рубля не ожидаю. Сохраняются существенные риски его ослабления в среднесрочной перспективе", - говорит он.Основными факторами неопределенности остаются геополитическая ситуация, потенциальное введение новых санкций со стороны ЕС, динамика цен на нефть и восстановление спроса на импорт. На следующую неделю ожидается сохранение повышенной волатильности с возможным движением доллара в диапазоне 97,20-101,20 рублей, евро – 100,90-104,70 рублей, юаня – 13,00-13,70 рублей, заключил аналитик.

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рынки, сша, рф, владислав антонов, федрезерв, джером пауэлл, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф