https://1prime.ru/20250201/sallivan-854603530.html

Салливан назвал условие, при котором Трамп пойдет на сделку с Путиным

Салливан назвал условие, при котором Трамп пойдет на сделку с Путиным - 01.02.2025, ПРАЙМ

Салливан назвал условие, при котором Трамп пойдет на сделку с Путиным

Новая американская администрация сможет заключить сделку по Украине с Россией, если сумеет проявить достаточную выдержку и показать Москве, что "издержки будут... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T14:48+0300

2025-02-01T14:48+0300

2025-02-01T14:51+0300

спецоперация на украине

украина

россия

сша

дональд трамп

джейк салливан

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/75/841317599_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7376e56331ba9a0400800dcb0712058a.jpg

МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Новая американская администрация сможет заключить сделку по Украине с Россией, если сумеет проявить достаточную выдержку и показать Москве, что "издержки будут увеличиваться", заявил в интервью Financial Times бывший советник по национальной безопасности предыдущего главы Белого дома Джо Байдена Джейк Салливан.По его словам, вопрос заключается в том, сможет ли нынешняя администрация проявить достаточную выдержку, чтобы президент России Владимир Путин увидел, что Соединенные Штаты намерены держаться, а издержки будут продолжать расти.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В таком случае я действительно считаю, что необходимо заключить сделку", — сказал он.Салливан также назвал "хорошим шагом" угрозу Трампа ввести против России дополнительные санкции и пошлины, если соглашение об урегулировании не будет заключено.

https://1prime.ru/20250201/billions-854602206.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, сша, дональд трамп, джейк салливан, владимир путин