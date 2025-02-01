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Салливан назвал условие, при котором Трамп пойдет на сделку с Путиным - 01.02.2025, ПРАЙМ
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Салливан назвал условие, при котором Трамп пойдет на сделку с Путиным
Салливан назвал условие, при котором Трамп пойдет на сделку с Путиным - 01.02.2025, ПРАЙМ
Салливан назвал условие, при котором Трамп пойдет на сделку с Путиным
Новая американская администрация сможет заключить сделку по Украине с Россией, если сумеет проявить достаточную выдержку и показать Москве, что "издержки будут... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T14:48+0300
2025-02-01T14:51+0300
спецоперация на украине
украина
россия
сша
дональд трамп
джейк салливан
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Новая американская администрация сможет заключить сделку по Украине с Россией, если сумеет проявить достаточную выдержку и показать Москве, что "издержки будут увеличиваться", заявил в интервью Financial Times бывший советник по национальной безопасности предыдущего главы Белого дома Джо Байдена Джейк Салливан.По его словам, вопрос заключается в том, сможет ли нынешняя администрация проявить достаточную выдержку, чтобы президент России Владимир Путин увидел, что Соединенные Штаты намерены держаться, а издержки будут продолжать расти.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В таком случае я действительно считаю, что необходимо заключить сделку", — сказал он.Салливан также назвал "хорошим шагом" угрозу Трампа ввести против России дополнительные санкции и пошлины, если соглашение об урегулировании не будет заключено.
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украина, россия, сша, дональд трамп, джейк салливан, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Джейк Салливан, Владимир Путин
14:48 01.02.2025 (обновлено: 14:51 01.02.2025)
 
Салливан назвал условие, при котором Трамп пойдет на сделку с Путиным

Салливан: для сделки США должны показать России, что издержки будут расти

© Фото : Erin Scott/Official White House PhotoСоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
© Фото : Erin Scott/Official White House Photo
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Новая американская администрация сможет заключить сделку по Украине с Россией, если сумеет проявить достаточную выдержку и показать Москве, что "издержки будут увеличиваться", заявил в интервью Financial Times бывший советник по национальной безопасности предыдущего главы Белого дома Джо Байдена Джейк Салливан.
По его словам, вопрос заключается в том, сможет ли нынешняя администрация проявить достаточную выдержку, чтобы президент России Владимир Путин увидел, что Соединенные Штаты намерены держаться, а издержки будут продолжать расти.
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"В таком случае я действительно считаю, что необходимо заключить сделку", — сказал он.
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12:55
Салливан также назвал "хорошим шагом" угрозу Трампа ввести против России дополнительные санкции и пошлины, если соглашение об урегулировании не будет заключено.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯСШАДональд ТрампДжейк СалливанВладимир Путин
 
 
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