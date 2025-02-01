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Салливан назвал условие, при котором Трамп пойдет на сделку с Путиным
Салливан назвал условие, при котором Трамп пойдет на сделку с Путиным - 01.02.2025, ПРАЙМ
Салливан назвал условие, при котором Трамп пойдет на сделку с Путиным
Новая американская администрация сможет заключить сделку по Украине с Россией, если сумеет проявить достаточную выдержку и показать Москве, что "издержки будут... | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T14:48+0300
2025-02-01T14:48+0300
2025-02-01T14:51+0300
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Новая американская администрация сможет заключить сделку по Украине с Россией, если сумеет проявить достаточную выдержку и показать Москве, что "издержки будут увеличиваться", заявил в интервью Financial Times бывший советник по национальной безопасности предыдущего главы Белого дома Джо Байдена Джейк Салливан.По его словам, вопрос заключается в том, сможет ли нынешняя администрация проявить достаточную выдержку, чтобы президент России Владимир Путин увидел, что Соединенные Штаты намерены держаться, а издержки будут продолжать расти.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В таком случае я действительно считаю, что необходимо заключить сделку", — сказал он.Салливан также назвал "хорошим шагом" угрозу Трампа ввести против России дополнительные санкции и пошлины, если соглашение об урегулировании не будет заключено.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Джейк Салливан, Владимир Путин
Салливан назвал условие, при котором Трамп пойдет на сделку с Путиным
Салливан: для сделки США должны показать России, что издержки будут расти