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"Неразбериха". В США раскрыли, что происходит в оборонном секторе Украины - 01.02.2025, ПРАЙМ
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"Неразбериха". В США раскрыли, что происходит в оборонном секторе Украины
"Неразбериха". В США раскрыли, что происходит в оборонном секторе Украины - 01.02.2025, ПРАЙМ
"Неразбериха". В США раскрыли, что происходит в оборонном секторе Украины
Оборонный сектор Украины находится в состоянии неразберихи в решающий момент военных действий по причине кадровых разногласий, пишет The Washington Post. | 01.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-01T16:55+0300
2025-02-01T16:55+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Оборонный сектор Украины находится в состоянии неразберихи в решающий момент военных действий по причине кадровых разногласий, пишет The Washington Post.Как уточняет издание, спор между высшими должностными лицами Минобороны возник на фоне опасений по поводу продолжающейся военной поддержки Соединенными Штатами Украины и вновь вызвал опасения по поводу коррупции.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ ходе скандала, который грозит подорвать поддержку Украины со стороны Запада, деятельность главного агентства страны по закупкам оружия с бюджетом более 7 миллиардов долларов была на прошлой неделе заморожена из-за разногласий по поводу того, кто должен его возглавить.Министр обороны Рустем Умеров недавно заявил, что директору агентства по закупкам Марине Безруковой не продлят контракт из-за "неудовлетворительных" результатов — однако наблюдательный совет, ответственный за это решение, единогласно проголосовал за продление полномочий.Безрукова, активисты и некоторые законодатели осудили действия Умерова как злоупотребление властью, которое может ослабить именно те антикоррупционные усилия, для борьбы с которыми было создано агентство. Уже раздавались призывы к его отставке.Как отмечается, скандал в оборонном секторе Украины происходит в неблагоприятное для страны время, поскольку будущее американской военной помощи при президенте Дональде Трампе неясно. Республиканцы в Соединенных Штатах также часто обвиняли Киев в коррупции.Европейские страны, которые тесно сотрудничали с агентством по закупкам, теперь не знают, кто за это отвечает.Безрукова отказалась покидать свой пост и на этой неделе продолжила работать в офисе закупочного агентства, пока продолжается выяснение, имел ли Умеров полномочия отменить решение наблюдательного совета, созданного им в конце прошлого года."Речь идет не просто о попытке моего увольнения, а о преднамеренном уничтожении института с нарушением всех возможных законов и международных обязательств Украины", — написала она в пятницу в открытом письме Владимиру Зеленскому. Сам он ситуацию пока не прокомментировал.Страны "Большой семерки" в своем заявлении в понедельник призвали к тому, чтобы ситуация "была урегулирована оперативно и чтобы руководство сосредоточилось на продолжении оборонных закупок.Это не первая попытка Умерова уволить Безрукову. В прошлом году он пытался объединить ее агентство по закупкам с тем, которое отвечало за нелетальные военные поставки, и уволить ее. НАТО выступило против этого решения, и Умерову пришлось отступить, создав вместо этого наблюдательные советы для каждого агентства.
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украина
Спецоперация на Украине, УКРАИНА
16:55 01.02.2025
 
"Неразбериха". В США раскрыли, что происходит в оборонном секторе Украины

WP: в оборонном секторе Украины произошел раскол в опасный момент

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Оборонный сектор Украины находится в состоянии неразберихи в решающий момент военных действий по причине кадровых разногласий, пишет The Washington Post.
Как уточняет издание, спор между высшими должностными лицами Минобороны возник на фоне опасений по поводу продолжающейся военной поддержки Соединенными Штатами Украины и вновь вызвал опасения по поводу коррупции.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В ходе скандала, который грозит подорвать поддержку Украины со стороны Запада, деятельность главного агентства страны по закупкам оружия с бюджетом более 7 миллиардов долларов была на прошлой неделе заморожена из-за разногласий по поводу того, кто должен его возглавить.
Расчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск Центр - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
"Болезненный удар": на Западе обеспокоены очередным провалом ВСУ
30 января, 10:11
Министр обороны Рустем Умеров недавно заявил, что директору агентства по закупкам Марине Безруковой не продлят контракт из-за "неудовлетворительных" результатов — однако наблюдательный совет, ответственный за это решение, единогласно проголосовал за продление полномочий.
Безрукова, активисты и некоторые законодатели осудили действия Умерова как злоупотребление властью, которое может ослабить именно те антикоррупционные усилия, для борьбы с которыми было создано агентство. Уже раздавались призывы к его отставке.
Как отмечается, скандал в оборонном секторе Украины происходит в неблагоприятное для страны время, поскольку будущее американской военной помощи при президенте Дональде Трампе неясно. Республиканцы в Соединенных Штатах также часто обвиняли Киев в коррупции.
Европейские страны, которые тесно сотрудничали с агентством по закупкам, теперь не знают, кто за это отвечает.
Безрукова отказалась покидать свой пост и на этой неделе продолжила работать в офисе закупочного агентства, пока продолжается выяснение, имел ли Умеров полномочия отменить решение наблюдательного совета, созданного им в конце прошлого года.
"Речь идет не просто о попытке моего увольнения, а о преднамеренном уничтожении института с нарушением всех возможных законов и международных обязательств Украины", — написала она в пятницу в открытом письме Владимиру Зеленскому. Сам он ситуацию пока не прокомментировал.
Страны "Большой семерки" в своем заявлении в понедельник призвали к тому, чтобы ситуация "была урегулирована оперативно и чтобы руководство сосредоточилось на продолжении оборонных закупок.
Это не первая попытка Умерова уволить Безрукову. В прошлом году он пытался объединить ее агентство по закупкам с тем, которое отвечало за нелетальные военные поставки, и уволить ее. НАТО выступило против этого решения, и Умерову пришлось отступить, создав вместо этого наблюдательные советы для каждого агентства.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНА
 
 
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