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СМИ: команда Трампа обсуждает побуждение Киева к выборам в рамках перемирия

СМИ: команда Трампа обсуждает побуждение Киева к выборам в рамках перемирия - 01.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: команда Трампа обсуждает побуждение Киева к выборам в рамках перемирия

Команда президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в настоящее время обсуждает вопрос о том, как побудить Киев к проведению выборов президента в рамках... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T21:52+0300

2025-02-01T21:52+0300

2025-02-01T21:52+0300

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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Команда президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в настоящее время обсуждает вопрос о том, как побудить Киев к проведению выборов президента в рамках перемирия с РФ, их победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Россией, передает Reuters со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями. По данным агентства, спецпосланник США по Украине Кит Келлог и другие чиновники Белого дома в последние дни "обсуждали побуждение Украины согласиться на выборы в рамках начального перемирия с Россией"."Если на Украине пройдут президентские выборы, победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой", - говорится в сообщении. Кроме того, чиновники администрации президента США Дональда Трампа размышляют, нужно ли пытаться установить прекращение огня до заключения постоянного соглашения между Москвой и Киевом по вопросу украинского конфликта."Чиновники администрации Трампа также обсуждают, следует ли добиваться первоначального прекращения огня прежде, чем пытаться заключить более постоянную сделку", - сообщает агентство со ссылкой на двух знакомых с ситуацией чиновников, пожелавших остаться анонимными.Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что хочет "немедленно" встретиться с Путиным. Москва не раз указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты. Путин при этом в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По словам президента, власти РФ продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл специальной военной операции. Мир на Украине, как отмечал глава государства, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь, Трамп утверждал, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, однако не уточнил, на каких условиях. При этом он отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

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сша, украина, дональд трамп, владимир путин, россия