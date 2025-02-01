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Крым стал лидером темпов роста по продажам крепленых вин

Крым стал лидером темпов роста по продажам крепленых вин - 01.02.2025, ПРАЙМ

Крым стал лидером темпов роста по продажам крепленых вин

Крым в прошлом году стал самым быстрорастущим регионом по продажам крепленого вина: там было продано около 117 тысяч литров, что на 8% больше, чем в 2023 году,... | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-01T13:27+0300

2025-02-01T13:27+0300

2025-02-01T13:27+0300

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МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Крым в прошлом году стал самым быстрорастущим регионом по продажам крепленого вина: там было продано около 117 тысяч литров, что на 8% больше, чем в 2023 году, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Самым быстрорастущим регионом по продажам крепленого вина в прошлом году стал Крым, где было реализовано около 117 тысяч литров таких вин, на 8% больше, чем годом ранее", - рассказали в институте. "Можно только искренне порадоваться росту спроса в Крыму, где основной объем продаж составляют именно местные вина, в том числе марочные крепленые. Это один из индикаторов восстановления туристического потока на полуостров, куда в 2024 году приехало более 6 миллиона туристов – на 16% больше, чем годом ранее", - отметила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева. Кроме того, годом ранее Крым также стал лидером по темпу роста объемов продаж тихих вин, где объем продаж вырос на 9%. Помимо этого, отмечается рост продаж и в Татарстане: так, там купили вина на 5,5% больше, чем в 2023 году. "Такие тенденции развития связаны с изменением структуры рынка вина. Кроме того, на потребление вина в регионах, и не только курортных, оказывает влияние внутренний туризм. Например, рост турпотока в Казань в прошлом году превысил 20%. В поездках люди охотнее знакомятся с новыми гастрономическими и винными идеями, число которых на полках магазинов и в картах ресторанов стабильно растет, а цены на продукцию отечественных виноделов стали доступнее, чем на импортные вина", – добавила Латышева. Однако в Роскачестве подчеркнули, что основной объем продаж всех категорий вин традиционно фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге. В прошлом году там было реализовано (без учета продаж в ресторанах) 124 миллиона литров тихого вина, что составляет порядка 22% от общего объема продаж тихих вин (571 миллиона литров), а игристого - 47 миллионов, около 20% от всех объемов продаж. В целом на столичные регионы приходится более трети всего проданного вина в стране. "В целом по стране российские вина продолжают замещать подорожавший импорт. Доля российской продукции в продажах тихих вин в большинстве регионов страны превышает 60%, игристых - более 80%", - заключили в Роскачестве.

https://1prime.ru/20250201/vine-854599529.html

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крым, роскачество, бизнес, вино