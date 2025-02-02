https://1prime.ru/20250202/artobstrel-854610386.html

ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 31 раз

ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 31 раз - 02.02.2025, ПРАЙМ

ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 31 раз

Украинские войска за минувшие сутки провели 31 артиллерийский обстрел левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 10 населенным пунктам,... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T10:25+0300

2025-02-02T10:25+0300

2025-02-02T10:25+0300

спецоперация на украине

херсонская область

всу

обстрелы

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ГЕНИЧЕСК, 2 фев - ПРАЙМ. Украинские войска за минувшие сутки провели 31 артиллерийский обстрел левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 10 населенным пунктам, сообщили журналистам в экстренных службах области. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. Еще 13 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка, Алешки, Казачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка, Подстепное, Обрывка.

https://1prime.ru/20250202/obstrel-854609726.html

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херсонская область, всу, обстрелы