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ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 31 раз - 02.02.2025, ПРАЙМ
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ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 31 раз
ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 31 раз - 02.02.2025, ПРАЙМ
ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 31 раз
Украинские войска за минувшие сутки провели 31 артиллерийский обстрел левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 10 населенным пунктам,... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T10:25+0300
2025-02-02T10:25+0300
спецоперация на украине
херсонская область
всу
обстрелы
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ГЕНИЧЕСК, 2 фев - ПРАЙМ. Украинские войска за минувшие сутки провели 31 артиллерийский обстрел левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 10 населенным пунктам, сообщили журналистам в экстренных службах области. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. Еще 13 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка, Алешки, Казачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка, Подстепное, Обрывка.
https://1prime.ru/20250202/obstrel-854609726.html
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херсонская область, всу, обстрелы
Спецоперация на Украине, Херсонская область, ВСУ, обстрелы
10:25 02.02.2025
 
ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 31 раз

Украинские войска провели 31 артобстрел по 10 населенным пунктам Херсонской области

Ситуация в Донецкой Народной Республике
Ситуация в Донецкой Народной Республике
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ГЕНИЧЕСК, 2 фев - ПРАЙМ. Украинские войска за минувшие сутки провели 31 артиллерийский обстрел левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 10 населенным пунктам, сообщили журналистам в экстренных службах области.
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. Еще 13 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка, Алешки, Казачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка, Подстепное, Обрывка.
Боевая подготовка операторов ПТРК Фагот противотанкового подразделения Центрального военного округа в ДНР. - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку, сообщили в ДНР
09:32
 
Спецоперация на УкраинеХерсонская областьВСУобстрелы
 
 
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