https://1prime.ru/20250202/artobstrel-854610386.html
ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 31 раз
ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 31 раз - 02.02.2025, ПРАЙМ
ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 31 раз
Украинские войска за минувшие сутки провели 31 артиллерийский обстрел левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 10 населенным пунктам,... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T10:25+0300
2025-02-02T10:25+0300
2025-02-02T10:25+0300
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ГЕНИЧЕСК, 2 фев - ПРАЙМ. Украинские войска за минувшие сутки провели 31 артиллерийский обстрел левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 10 населенным пунктам, сообщили журналистам в экстренных службах области. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. Еще 13 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка, Алешки, Казачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка, Подстепное, Обрывка.
https://1prime.ru/20250202/obstrel-854609726.html
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херсонская область, всу, обстрелы
Спецоперация на Украине, Херсонская область, ВСУ, обстрелы
ВСУ за сутки обстреляли Херсонскую область 31 раз
Украинские войска провели 31 артобстрел по 10 населенным пунктам Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 2 фев - ПРАЙМ. Украинские войска за минувшие сутки провели 31 артиллерийский обстрел левого берега Днепра Херсонской области, удары были нанесены по 10 населенным пунктам, сообщили журналистам в экстренных службах области.
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 18 артиллерийских ударов. Еще 13 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка, Алешки, Казачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка, Подстепное, Обрывка.
Украинские войска за час дважды обстреляли Горловку, сообщили в ДНР