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Китайцы назвали лучшие в мире авто: какие из них доступны в России - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Китайцы назвали лучшие в мире авто: какие из них доступны в России
Китайцы назвали лучшие в мире авто: какие из них доступны в России - 02.02.2025, ПРАЙМ
Китайцы назвали лучшие в мире авто: какие из них доступны в России
В Китае прошел пятый по счету фестиваль CTV Automotive Festival, в рамках которого были названы лучшие автомобили 2024 года. Какие из победителей представляют... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T02:02+0300
2025-02-02T02:02+0300
авто
китайские авто
бизнес
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. В Китае прошел пятый по счету фестиваль CTV Automotive Festival, в рамках которого были названы лучшие автомобили 2024 года. Какие из победителей представляют наибольший интерес и доступны ли они сегодня и в России, рассказал агентству "Прайм" Илья Петров, директор розничных продаж АГ "Авилон".Победителями в различных номинациях стали 21 модель. Так, премиальный пятиместный кроссовер Exlantix ET от Chery, взявший титул "Автомобиль года-2024", был выбран из 31 модели, вошедшей в шорт-лист.В Китае автомобиль продаётся под названием Exeed Sterra ET, а на международном рынке — под маркой Exlantix. Официальный выход модели в России запланирован на второй квартал этого года."Кроссовер полностью адаптирован к зимним условиям эксплуатации. Среди его ключевых преимуществ — система увеличения запаса хода, полный привод и интеллектуальная система вождения", - отмечает автоэксперт.Из всех основных моделей–призеров премии - Toyota Land Cruiser Prado, Roewe iMax 8 DMH, Hyundai Santa Fe, SUV Wey 07, Toyota Camry и Volkswagen Passat Pro – в России официально представлен только SUV Wey 07. Его поставки начались в ноябре прошлого года.Остальные модели, по словам Петрова, доступны в России через параллельный импорт. В основном это или рестайлинговые или новые версии давно знакомых авто.Среди новинок следует отметить SUV Wey 07 — это премиальный гибридный кроссовер, выделяющийся наиболее футуристичным дизайном среди других китайских моделей. Автомобиль оснащён просторным салоном с качественными материалами отделки, эргономичными сиденьями и панорамной крышей.Roewe iMax 8 DMH, взявший премию "Минивэн года", выпущен в Китае в прошлом году. Это семиместный гибридный автомобиль с компоновкой 2+2+3. Минивэн способен проезжать более 1,5 тысяч километров без дозаправки, а на электротяге может преодолеть до 135 км. Имеет низкий расход топлива – 4,71 л/100 км. Он оборудован множеством датчиков, включая фронтальную камеру под логотипом, два передних ультразвуковых радара, боковые камеры на наружных зеркалах и заднюю камеру над номерным знаком.
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авто, китайские авто, бизнес
Авто, китайские авто, Бизнес
02:02 02.02.2025
 
Китайцы назвали лучшие в мире авто: какие из них доступны в России

Эксперт Петров: лучшие, по версии китайцев, авто 2024 года доступны и в России

© Фото : Exeed Автомобиль Exeed Exlantix ET
Автомобиль Exeed Exlantix ET - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© Фото : Exeed
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. В Китае прошел пятый по счету фестиваль CTV Automotive Festival, в рамках которого были названы лучшие автомобили 2024 года. Какие из победителей представляют наибольший интерес и доступны ли они сегодня и в России, рассказал агентству "Прайм" Илья Петров, директор розничных продаж АГ "Авилон".
Победителями в различных номинациях стали 21 модель. Так, премиальный пятиместный кроссовер Exlantix ET от Chery, взявший титул "Автомобиль года-2024", был выбран из 31 модели, вошедшей в шорт-лист.
В Китае автомобиль продаётся под названием Exeed Sterra ET, а на международном рынке — под маркой Exlantix. Официальный выход модели в России запланирован на второй квартал этого года.
"Кроссовер полностью адаптирован к зимним условиям эксплуатации. Среди его ключевых преимуществ — система увеличения запаса хода, полный привод и интеллектуальная система вождения", - отмечает автоэксперт.
Из всех основных моделей–призеров премии - Toyota Land Cruiser Prado, Roewe iMax 8 DMH, Hyundai Santa Fe, SUV Wey 07, Toyota Camry и Volkswagen Passat Pro – в России официально представлен только SUV Wey 07. Его поставки начались в ноябре прошлого года.
Остальные модели, по словам Петрова, доступны в России через параллельный импорт. В основном это или рестайлинговые или новые версии давно знакомых авто.
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Среди новинок следует отметить SUV Wey 07 — это премиальный гибридный кроссовер, выделяющийся наиболее футуристичным дизайном среди других китайских моделей. Автомобиль оснащён просторным салоном с качественными материалами отделки, эргономичными сиденьями и панорамной крышей.
Roewe iMax 8 DMH, взявший премию "Минивэн года", выпущен в Китае в прошлом году. Это семиместный гибридный автомобиль с компоновкой 2+2+3. Минивэн способен проезжать более 1,5 тысяч километров без дозаправки, а на электротяге может преодолеть до 135 км. Имеет низкий расход топлива – 4,71 л/100 км. Он оборудован множеством датчиков, включая фронтальную камеру под логотипом, два передних ультразвуковых радара, боковые камеры на наружных зеркалах и заднюю камеру над номерным знаком.
 
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