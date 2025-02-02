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В России участились поломки двигателей авто из-за поддельных масел - 02.02.2025, ПРАЙМ
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В России участились поломки двигателей авто из-за поддельных масел
В России участились поломки двигателей авто из-за поддельных масел - 02.02.2025, ПРАЙМ
В России участились поломки двигателей авто из-за поддельных масел
За последние шесть месяцев в России увеличилось число поломок автомобильных моторов, сообщил портал NaAvtotrasse. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T09:51+0300
2025-02-02T10:41+0300
авто
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. За последние шесть месяцев в России увеличилось число поломок автомобильных моторов, сообщил портал NaAvtotrasse. Как отметил портал, причиной могло стать использование подделанных масел, поскольку на российском рынке на сегодняшний день стало доступно больше контрафактных запчастей и фальсифицированных технических жидкостей.В последнее время водители все чаще стали покупать поддельные жидкости, а также искать более дешевые альтернативы оригинальным запчастям. Такая экономия в конечном итоге оборачивается дорогостоящими ремонтами, отмечает сайт.NaAvtotrasse также пишет, что еще одной причиной скорого повреждения двигателя может быть его неправильная эксплуатация. Согласно данным портала, эксперты советуют поддерживать обороты в диапазоне 1,8-3 тысяч и периодически раскручивать мотор до красной зоны для очищения системы от налета.
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авто
Авто
09:51 02.02.2025 (обновлено: 10:41 02.02.2025)
 
В России участились поломки двигателей авто из-за поддельных масел

Из-за поддельных масел в России увеличилось число поломок автомобильных моторов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтосервисы
Автосервисы - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. За последние шесть месяцев в России увеличилось число поломок автомобильных моторов, сообщил портал NaAvtotrasse.
Как отметил портал, причиной могло стать использование подделанных масел, поскольку на российском рынке на сегодняшний день стало доступно больше контрафактных запчастей и фальсифицированных технических жидкостей.
В последнее время водители все чаще стали покупать поддельные жидкости, а также искать более дешевые альтернативы оригинальным запчастям. Такая экономия в конечном итоге оборачивается дорогостоящими ремонтами, отмечает сайт.
NaAvtotrasse также пишет, что еще одной причиной скорого повреждения двигателя может быть его неправильная эксплуатация. Согласно данным портала, эксперты советуют поддерживать обороты в диапазоне 1,8-3 тысяч и периодически раскручивать мотор до красной зоны для очищения системы от налета.
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