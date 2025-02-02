https://1prime.ru/20250202/avto-854609851.html
В России участились поломки двигателей авто из-за поддельных масел
В России участились поломки двигателей авто из-за поддельных масел - 02.02.2025, ПРАЙМ
В России участились поломки двигателей авто из-за поддельных масел
За последние шесть месяцев в России увеличилось число поломок автомобильных моторов, сообщил портал NaAvtotrasse. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T09:51+0300
2025-02-02T09:51+0300
2025-02-02T10:41+0300
авто
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. За последние шесть месяцев в России увеличилось число поломок автомобильных моторов, сообщил портал NaAvtotrasse. Как отметил портал, причиной могло стать использование подделанных масел, поскольку на российском рынке на сегодняшний день стало доступно больше контрафактных запчастей и фальсифицированных технических жидкостей.В последнее время водители все чаще стали покупать поддельные жидкости, а также искать более дешевые альтернативы оригинальным запчастям. Такая экономия в конечном итоге оборачивается дорогостоящими ремонтами, отмечает сайт.NaAvtotrasse также пишет, что еще одной причиной скорого повреждения двигателя может быть его неправильная эксплуатация. Согласно данным портала, эксперты советуют поддерживать обороты в диапазоне 1,8-3 тысяч и периодически раскручивать мотор до красной зоны для очищения системы от налета.
https://1prime.ru/20250202/avto-854589297.html
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авто
В России участились поломки двигателей авто из-за поддельных масел
Из-за поддельных масел в России увеличилось число поломок автомобильных моторов
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ.
За последние шесть месяцев в России увеличилось число поломок автомобильных моторов, сообщил портал NaAvtotrasse
.
Как отметил портал, причиной могло стать использование подделанных масел, поскольку на российском рынке на сегодняшний день стало доступно больше контрафактных запчастей и фальсифицированных технических жидкостей.
В последнее время водители все чаще стали покупать поддельные жидкости, а также искать более дешевые альтернативы оригинальным запчастям. Такая экономия в конечном итоге оборачивается дорогостоящими ремонтами, отмечает сайт.
NaAvtotrasse также пишет, что еще одной причиной скорого повреждения двигателя может быть его неправильная эксплуатация. Согласно данным портала, эксперты советуют поддерживать обороты в диапазоне 1,8-3 тысяч и периодически раскручивать мотор до красной зоны для очищения системы от налета.
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