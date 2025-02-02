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"Под угрозой". Украину предупредили о неприятном сюрпризе от союзника - 02.02.2025, ПРАЙМ
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"Под угрозой". Украину предупредили о неприятном сюрпризе от союзника
"Под угрозой". Украину предупредили о неприятном сюрпризе от союзника - 02.02.2025, ПРАЙМ
"Под угрозой". Украину предупредили о неприятном сюрпризе от союзника
В связи с возможной победой чешского правоцентристского движения ANO ("Акция недовольных граждан") на парламентских выборах, которые намечены на конец года,... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T19:47+0300
2025-02-02T20:08+0300
спецоперация на украине
чехия
помощь украине
экспертное мнение
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В связи с возможной победой чешского правоцентристского движения ANO ("Акция недовольных граждан") на парламентских выборах, которые намечены на конец года, Чехия может перестать оказывать помощь Украине. Об этом рассказывается в публикации газеты Financial Times."Международные усилия, предпринимаемые под руководством Праги по закупке боеприпасов для Украины, оказались под угрозой со стороны оппозиционной партии Андрея Бабиша (лидер движения ANO - прим. ред.), - указывается в статье, - который, как ожидается, вернется в политику на выборах в конце этого года".При этом авторы материала напоминают о заявлении бывшего премьер-министра Бабиша, который пообещал в случае победы его партии приостановить инициативу по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины.
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чехия, помощь украине, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ЧЕХИЯ, помощь Украине, экспертное мнение
19:47 02.02.2025 (обновлено: 20:08 02.02.2025)
 
"Под угрозой". Украину предупредили о неприятном сюрпризе от союзника

FT: Чехия может остановить помощь Украине в случае победы партии ANO

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В связи с возможной победой чешского правоцентристского движения ANO ("Акция недовольных граждан") на парламентских выборах, которые намечены на конец года, Чехия может перестать оказывать помощь Украине. Об этом рассказывается в публикации газеты Financial Times.
"Международные усилия, предпринимаемые под руководством Праги по закупке боеприпасов для Украины, оказались под угрозой со стороны оппозиционной партии Андрея Бабиша (лидер движения ANO - прим. ред.), - указывается в статье, - который, как ожидается, вернется в политику на выборах в конце этого года".
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Вчера, 18:44
При этом авторы материала напоминают о заявлении бывшего премьер-министра Бабиша, который пообещал в случае победы его партии приостановить инициативу по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины.
 
Спецоперация на УкраинеЧЕХИЯпомощь Украинеэкспертное мнение
 
 
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