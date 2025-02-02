https://1prime.ru/20250202/chekhiya-854616862.html

"Под угрозой". Украину предупредили о неприятном сюрпризе от союзника

"Под угрозой". Украину предупредили о неприятном сюрпризе от союзника - 02.02.2025, ПРАЙМ

"Под угрозой". Украину предупредили о неприятном сюрпризе от союзника

В связи с возможной победой чешского правоцентристского движения ANO ("Акция недовольных граждан") на парламентских выборах, которые намечены на конец года,... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T19:47+0300

2025-02-02T19:47+0300

2025-02-02T20:08+0300

спецоперация на украине

чехия

помощь украине

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg

МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В связи с возможной победой чешского правоцентристского движения ANO ("Акция недовольных граждан") на парламентских выборах, которые намечены на конец года, Чехия может перестать оказывать помощь Украине. Об этом рассказывается в публикации газеты Financial Times."Международные усилия, предпринимаемые под руководством Праги по закупке боеприпасов для Украины, оказались под угрозой со стороны оппозиционной партии Андрея Бабиша (лидер движения ANO - прим. ред.), - указывается в статье, - который, как ожидается, вернется в политику на выборах в конце этого года".При этом авторы материала напоминают о заявлении бывшего премьер-министра Бабиша, который пообещал в случае победы его партии приостановить инициативу по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

https://1prime.ru/20250201/medvedev-854605256.html

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чехия, помощь украине, экспертное мнение