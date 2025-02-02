https://1prime.ru/20250202/drony-854614698.html
В Минобороны сообщили об уничтожении 4 дронов ВСУ в нескольких регионах РФ
В Минобороны сообщили об уничтожении 4 дронов ВСУ в нескольких регионах РФ - 02.02.2025, ПРАЙМ
В Минобороны сообщили об уничтожении 4 дронов ВСУ в нескольких регионах РФ
Дежурные средства российской ПВО днём в воскресенье уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и по одному над Белгородской областью и над... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T16:11+0300
2025-02-02T16:11+0300
2025-02-02T16:11+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО днём в воскресенье уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и по одному над Белгородской областью и над акваторией Чёрного моря у Крыма, сообщили в Минобороны РФ. "Второго февраля текущего года в период с 13.20 до 14.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Курской области и по одному над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250202/bespilotnik-854609384.html
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россия, белгородская область, черное море, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Белгородская область, Черное море, ВСУ
В Минобороны сообщили об уничтожении 4 дронов ВСУ в нескольких регионах РФ
Минобороны: дроны ВСУ были уничтожены над Курской, Белгородской областями и в Крыму
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО днём в воскресенье уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и по одному над Белгородской областью и над акваторией Чёрного моря у Крыма, сообщили в Минобороны РФ.
"Второго февраля текущего года в период с 13.20 до 14.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Курской области и по одному над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.
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