https://1prime.ru/20250202/drony-854614698.html

В Минобороны сообщили об уничтожении 4 дронов ВСУ в нескольких регионах РФ

В Минобороны сообщили об уничтожении 4 дронов ВСУ в нескольких регионах РФ - 02.02.2025, ПРАЙМ

В Минобороны сообщили об уничтожении 4 дронов ВСУ в нескольких регионах РФ

Дежурные средства российской ПВО днём в воскресенье уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и по одному над Белгородской областью и над... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T16:11+0300

2025-02-02T16:11+0300

2025-02-02T16:11+0300

спецоперация на украине

россия

белгородская область

черное море

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ef4453f0c322b96effd2329c2c64ed4.jpg

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО днём в воскресенье уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и по одному над Белгородской областью и над акваторией Чёрного моря у Крыма, сообщили в Минобороны РФ. "Второго февраля текущего года в период с 13.20 до 14.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Курской области и по одному над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250202/bespilotnik-854609384.html

белгородская область

черное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белгородская область, черное море, всу