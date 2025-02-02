https://1prime.ru/20250202/neft-854615284.html

Ожидаемая средняя цена барреля нефти Brent в 2025 году $75, заявил эксперт

Ожидаемая средняя цена барреля нефти Brent в 2025 году $75, заявил эксперт - 02.02.2025, ПРАЙМ

Ожидаемая средняя цена барреля нефти Brent в 2025 году $75, заявил эксперт

Средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году прогнозируется в районе 75 долларов за баррель, но есть предпосылки к ее снижению из-за политики президента США... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T16:49+0300

2025-02-02T16:49+0300

2025-02-02T16:49+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году прогнозируется в районе 75 долларов за баррель, но есть предпосылки к ее снижению из-за политики президента США Дональда Трампа, замедления экономики Китая и начала увеличения добычи ОПЕК+, заявил агентству РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "В среднем по году видим 75 долларов по Brent с рисками снижения из-за политики Трампа, замедления экономики КНР, начала увеличения добычи ОПЕК+ в соответствии с согласованным планом", - поделился прогнозом эксперт. Скрябин также добавил, что ожидаемый прирост потребления нефти в мире в текущем году в 1,2 миллиона баррелей в сутки может быть полностью перекрыт только за счет увеличения добычи ОПЕК+. А увеличить производство стремятся и другие страны, например, США, Гайана и Венесуэла. Предпосылок же к повышению цены мало, указал эксперт. Он отметил, что в большей степени нефть может вырасти на каких-либо геополитических новостях, но, как правило, такой рост носит краткосрочный характер. "В подтверждение - недавний рост нефти с 75 долларов до более 80 долларов на санкциях в отношении российской нефтянки, и вновь уже Brent стоит 75-76 долларов", - напомнил Скрябин. Ранее эксперт указывал, что оптимальным балансом между потребителями и производителями нефти является цена примерно в 80 долларов за баррель. При этом Трамп в январе заявил, что попросит ОПЕК и, в частности, Саудовскую Аравию принять меры для снижения цен на нефть. Также американский президент намерен увеличивать внутреннюю добычу нефти в США.

https://1prime.ru/20250131/neft-854597203.html

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нефть