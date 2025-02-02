https://1prime.ru/20250202/poshliny-854609983.html

Производители авто в США могут пострадать из-за пошлин Трампа, пишут СМИ

Производители авто в США могут пострадать из-за пошлин Трампа, пишут СМИ - 02.02.2025, ПРАЙМ

Производители авто в США могут пострадать из-за пошлин Трампа, пишут СМИ

Американские производители автомобилей могут пострадать из-за решения президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Канады, Китая и Мексики,... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T10:03+0300

2025-02-02T10:03+0300

2025-02-02T10:03+0300

авто

сша

дональд трамп

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/32/841493237_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_86d862beeda8be767425deba3150dd32.jpg

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Американские производители автомобилей могут пострадать из-за решения президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Канады, Китая и Мексики, сообщает газета New York Times. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы Трампа включает опцию повышения пошлин в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона. "Почти все автопроизводители почувствуют на себе последствия введения новых пошлин, наложенных в субботу президентом Трампом на товары, импортируемые из Канады, Мексики и Китая", - сообщает издания. Также газета отметила, что ряд корпораций, как, например, General Motors, производят до 40 процентов от всех легковых и грузовых автомобилей, поставляемых на североамериканский рынок, в Канаде и Мексике. Еженедельно автопроизводители перевозят через границы с Канадой и Мексикой машины, двигатели и другие детали на сумму в десятки миллиардов долларов. Ожидается, что введение пошлин приведет к росту цен на машины в США, а также задержкам в поставках. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США. По словам Трампа, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.

https://1prime.ru/20250202/trjudo-854607254.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, сша, дональд трамп, бизнес