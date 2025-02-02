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Европе больше нравился Байден, нежели Трамп, заявил Путин

Европе больше нравился Байден, нежели Трамп, заявил Путин - 02.02.2025, ПРАЙМ

Европе больше нравился Байден, нежели Трамп, заявил Путин

Европейским элитам больше нравился прежний президент США Джо Байден, у нового американского лидера Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T13:28+0300

2025-02-02T13:28+0300

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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Европейским элитам больше нравился прежний президент США Джо Байден, у нового американского лидера Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, заявил президент РФ Владимир Путин. "Байден ментально им больше нравился, понимаете, ментально. А у Трампа другие представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в этой гендерной политике, в некоторых других вопросах. Им как бы не нравится это", - сказал Путин в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Кроме того, во время интервью Путин отметил, что европейская элита пыталась вмешиваться в избирательный процесс в США, чтобы помешать Трампу, однако растерялась после победы Трампа на выборах."Они с ним боролись активно. Реально вмешивались в политическую жизнь, в предвыборный процесс в США. А потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл", - прокомментировал президент.Трамп победил на президентских выборах, которые прошли 5 ноября 2024 года. Инаугурация состоится 20 января. Трамп — 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

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сша, европа, дональд трамп, владимир путин, джо байден