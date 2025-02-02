https://1prime.ru/20250202/spetsoperatsiya-854612866.html

Минобороны сообщило об успехах российских войск в Курской области

Минобороны сообщило об успехах российских войск в Курской области - 02.02.2025, ПРАЙМ

Минобороны сообщило об успехах российских войск в Курской области

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, два танка, четыре бронетранспортера, девять боевых... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T13:54+0300

2025-02-02T13:54+0300

2025-02-02T13:54+0300

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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, два танка, четыре бронетранспортера, девять боевых бронированных машин и орудие полевой артиллерии. Об этом сообщило Минобороны РФ. "За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 56770 военнослужащих, 329 танков, 241 боевую машину пехоты, 189 бронетранспортеров, 1672 боевые бронированные машины, 1765 автомобилей, 398 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20250202/opasnost-854611598.html

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россия, всу, минобороны рф