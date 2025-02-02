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США ввели пошлины на все товары из Канады
США ввели пошлины на все товары из Канады - 02.02.2025, ПРАЙМ
США ввели пошлины на все товары из Канады
Добавлены подробности (четвертый абзац). | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T02:09+0300
2025-02-02T02:09+0300
2025-02-02T02:09+0300
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Добавлены подробности (четвертый абзац).
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%, заявили в Белом доме.
"Президент (Дональд) Трамп вводит 25-процентную пошлину на канадские товары и 10-процентную пошлину на канадские энергоресурсы до тех пор, пока Канада не начнет сотрудничать с США в борьбе с наркоторговцами и в вопросах безопасности границ", - говорится в сообщении американской администрации.
Там также подтвердили введение пошли на товары из Мексики в размере 25% и 10% на товары из КНР.
Как следует из опубликованного отдельно указа американского лидера, пошлины будут применяться в отношении товаров из Канады, которые поступят для потребления и использования, начиная с 12.01 по восточному времени (08.01 мск) 4 февраля. Если товары были погружены на судно в порту или находились в пути на конечном виде транспорта перед въездом в Соединенные Штаты до 12.01 по восточному времени 1 февраля, то они не подлежат обложению дополнительной пошлиной.
Ранее Трамп заявил, что Китай, Канада и Мексика сейчас не смогут ничего сделать, чтобы предотвратить введение пошлин со стороны Вашингтона. Американский президент отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США. Он добавил, что наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, обвинив Китай в их производстве.
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мировая экономика, нефть, канада, сша, мексика
Экономика, Мировая экономика, Нефть, КАНАДА, США, МЕКСИКА
США ввели пошлины на все товары из Канады
США ввели пошлины на все товары из Канады, кроме энергоресурсов
Добавлены подробности (четвертый абзац).
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%, заявили в Белом доме.
"Президент (Дональд) Трамп вводит 25-процентную пошлину на канадские товары и 10-процентную пошлину на канадские энергоресурсы до тех пор, пока Канада не начнет сотрудничать с США в борьбе с наркоторговцами и в вопросах безопасности границ", - говорится в сообщении американской администрации.
Там также подтвердили введение пошли на товары из Мексики в размере 25% и 10% на товары из КНР.
Как следует из опубликованного отдельно указа американского лидера, пошлины будут применяться в отношении товаров из Канады, которые поступят для потребления и использования, начиная с 12.01 по восточному времени (08.01 мск) 4 февраля. Если товары были погружены на судно в порту или находились в пути на конечном виде транспорта перед въездом в Соединенные Штаты до 12.01 по восточному времени 1 февраля, то они не подлежат обложению дополнительной пошлиной.
Ранее Трамп заявил, что Китай, Канада и Мексика сейчас не смогут ничего сделать, чтобы предотвратить введение пошлин со стороны Вашингтона. Американский президент отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США. Он добавил, что наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, обвинив Китай в их производстве.