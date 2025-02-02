https://1prime.ru/20250202/svo-854616221.html

"Чтобы создать угрозу". Стало известно о планах ВСУ окружить Белгород

"Чтобы создать угрозу". Стало известно о планах ВСУ окружить Белгород - 02.02.2025, ПРАЙМ

"Чтобы создать угрозу". Стало известно о планах ВСУ окружить Белгород

По плану главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в 2023 году украинские войска должны были окружить и блокировать Белгород. Об этом рассказывается в... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T17:51+0300

2025-02-02T17:51+0300

2025-02-02T17:56+0300

спецоперация на украине

всу

белгород

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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. По плану главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в 2023 году украинские войска должны были окружить и блокировать Белгород. Об этом рассказывается в публикации РБК со ссылкой на комментарии бывшего советника главкома, генерала Виктора Назарова.Со слов украинского генерала, зимой 2022 года Залужный, ныне работающий в качестве посла Украины в Лондоне, выдвинул предложение подготовить наступление на Белгород, чтобы окружить и блокировать российский город."Именно такие варианты были предложены, чтобы создать серьезную угрозу противнику, - сказал Назаров. - Было предложено двигаться в направлении на Белгород, а затем попытаться окружить и блокировать город".На совещании аппарата Совета национальной безопасности и обороны план Залужного был отвергнут, но идею "перенести боевые действия на территорию противника" аппарат СНБО принял, и в итоге было решено провести операцию в Курской области.

https://1prime.ru/20250201/billions-854602206.html

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всу, белгород, окружение, планы