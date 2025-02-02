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"Чтобы создать угрозу". Стало известно о планах ВСУ окружить Белгород
"Чтобы создать угрозу". Стало известно о планах ВСУ окружить Белгород - 02.02.2025, ПРАЙМ
"Чтобы создать угрозу". Стало известно о планах ВСУ окружить Белгород
По плану главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в 2023 году украинские войска должны были окружить и блокировать Белгород. Об этом рассказывается в... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T17:51+0300
2025-02-02T17:51+0300
2025-02-02T17:56+0300
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. По плану главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в 2023 году украинские войска должны были окружить и блокировать Белгород. Об этом рассказывается в публикации РБК со ссылкой на комментарии бывшего советника главкома, генерала Виктора Назарова.Со слов украинского генерала, зимой 2022 года Залужный, ныне работающий в качестве посла Украины в Лондоне, выдвинул предложение подготовить наступление на Белгород, чтобы окружить и блокировать российский город."Именно такие варианты были предложены, чтобы создать серьезную угрозу противнику, - сказал Назаров. - Было предложено двигаться в направлении на Белгород, а затем попытаться окружить и блокировать город".На совещании аппарата Совета национальной безопасности и обороны план Залужного был отвергнут, но идею "перенести боевые действия на территорию противника" аппарат СНБО принял, и в итоге было решено провести операцию в Курской области.
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всу, белгород, окружение, планы
Спецоперация на Украине, ВСУ, БЕЛГОРОД, окружение, планы
"Чтобы создать угрозу". Стало известно о планах ВСУ окружить Белгород
Генерал ВСУ Виктор Назаров: Залужный планировал окружить Белгород
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ.
По плану главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в 2023 году украинские войска должны были окружить и блокировать Белгород. Об этом рассказывается в публикации РБК
со ссылкой на комментарии бывшего советника главкома, генерала Виктора Назарова.
Со слов украинского генерала, зимой 2022 года Залужный, ныне работающий в качестве посла Украины в Лондоне, выдвинул предложение подготовить наступление на Белгород, чтобы окружить и блокировать российский город.
"Именно такие варианты были предложены, чтобы создать серьезную угрозу противнику, - сказал Назаров. - Было предложено двигаться в направлении на Белгород, а затем попытаться окружить и блокировать город".
В Венгрии указали на отступление ВСУ, несмотря на западное финансирование
На совещании аппарата Совета национальной безопасности и обороны план Залужного был отвергнут, но идею "перенести боевые действия на территорию противника" аппарат СНБО принял, и в итоге было решено провести операцию в Курской области.