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"Позиция силы". Генсек НАТО сделал тревожное заявление о ходе СВО - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250202/svo-854616584.html
"Позиция силы". Генсек НАТО сделал тревожное заявление о ходе СВО
"Позиция силы". Генсек НАТО сделал тревожное заявление о ходе СВО - 02.02.2025, ПРАЙМ
"Позиция силы". Генсек НАТО сделал тревожное заявление о ходе СВО
Положение на фронте складывается не в пользу Украины. Об этом в беседе с крупнейшим немецким таблоидом Bild заявил генсек НАТО Марк Рютте. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T18:50+0300
2025-02-02T18:51+0300
спецоперация на украине
марк рютте
фронт
мнение
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Положение на фронте складывается не в пользу Украины. Об этом в беседе с крупнейшим немецким таблоидом Bild заявил генсек НАТО Марк Рютте."Фронт на Украине движется в неправильном направлении, - отметил глава альянса. - &lt;…&gt; Я настоятельно призываю союзников предоставить вооружения, чтобы у Украины была максимальная обороноспособность".Вместе с тем он призвал "партнеров Киева" продолжать поддерживать Украину, в том числе обучать солдат ВСУ, чтобы украинцы смогли занять "позицию силы".Как ранее отмечалось в публикации британского еженедельника Spectator, ВС России в настоящий момент наступают стремительнее, чем это было в начале СВО в 2022 году а украинская армия тает в связи с нехваткой личного состава и разладившегося взаимодействия между частями.
https://1prime.ru/20250129/ukraina-854518221.html
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марк рютте, фронт, мнение
Спецоперация на Украине, Марк Рютте, фронт, мнение
18:50 02.02.2025 (обновлено: 18:51 02.02.2025)
 
"Позиция силы". Генсек НАТО сделал тревожное заявление о ходе СВО

Рютте заявил, что фронт на Украине движется в неправильном направлении

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Положение на фронте складывается не в пользу Украины. Об этом в беседе с крупнейшим немецким таблоидом Bild заявил генсек НАТО Марк Рютте.
"Фронт на Украине движется в неправильном направлении, - отметил глава альянса. - <…> Я настоятельно призываю союзников предоставить вооружения, чтобы у Украины была максимальная обороноспособность".
Вместе с тем он призвал "партнеров Киева" продолжать поддерживать Украину, в том числе обучать солдат ВСУ, чтобы украинцы смогли занять "позицию силы".
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
"Когда вы закончите эту войну?" На Рютте обрушились после слов об Украине
29 января, 10:10
Как ранее отмечалось в публикации британского еженедельника Spectator, ВС России в настоящий момент наступают стремительнее, чем это было в начале СВО в 2022 году а украинская армия тает в связи с нехваткой личного состава и разладившегося взаимодействия между частями.
 
Спецоперация на УкраинеМарк Рюттефронтмнение
 
 
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