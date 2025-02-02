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"Позиция силы". Генсек НАТО сделал тревожное заявление о ходе СВО
"Позиция силы". Генсек НАТО сделал тревожное заявление о ходе СВО - 02.02.2025, ПРАЙМ
"Позиция силы". Генсек НАТО сделал тревожное заявление о ходе СВО
Положение на фронте складывается не в пользу Украины. Об этом в беседе с крупнейшим немецким таблоидом Bild заявил генсек НАТО Марк Рютте. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T18:50+0300
2025-02-02T18:50+0300
2025-02-02T18:51+0300
спецоперация на украине
марк рютте
фронт
мнение
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Положение на фронте складывается не в пользу Украины. Об этом в беседе с крупнейшим немецким таблоидом Bild заявил генсек НАТО Марк Рютте."Фронт на Украине движется в неправильном направлении, - отметил глава альянса. - <…> Я настоятельно призываю союзников предоставить вооружения, чтобы у Украины была максимальная обороноспособность".Вместе с тем он призвал "партнеров Киева" продолжать поддерживать Украину, в том числе обучать солдат ВСУ, чтобы украинцы смогли занять "позицию силы".Как ранее отмечалось в публикации британского еженедельника Spectator, ВС России в настоящий момент наступают стремительнее, чем это было в начале СВО в 2022 году а украинская армия тает в связи с нехваткой личного состава и разладившегося взаимодействия между частями.
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марк рютте, фронт, мнение
Спецоперация на Украине, Марк Рютте, фронт, мнение
"Позиция силы". Генсек НАТО сделал тревожное заявление о ходе СВО
Рютте заявил, что фронт на Украине движется в неправильном направлении
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ.
Положение на фронте складывается не в пользу Украины. Об этом в беседе с крупнейшим немецким таблоидом Bild
заявил генсек НАТО Марк Рютте.
"Фронт на Украине движется в неправильном направлении, - отметил глава альянса. - <…> Я настоятельно призываю союзников предоставить вооружения, чтобы у Украины была максимальная обороноспособность".
Вместе с тем он призвал "партнеров Киева" продолжать поддерживать Украину, в том числе обучать солдат ВСУ, чтобы украинцы смогли занять "позицию силы".
"Когда вы закончите эту войну?" На Рютте обрушились после слов об Украине
Как ранее отмечалось в публикации британского еженедельника Spectator, ВС России в настоящий момент наступают стремительнее, чем это было в начале СВО в 2022 году а украинская армия тает в связи с нехваткой личного состава и разладившегося взаимодействия между частями.