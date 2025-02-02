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Мир сыграет в нефтяную рулетку: Трамп нашел, чем поддеть Россию

Мир сыграет в нефтяную рулетку: Трамп нашел, чем поддеть Россию - 02.02.2025, ПРАЙМ

Мир сыграет в нефтяную рулетку: Трамп нашел, чем поддеть Россию

Президент США Дональд Трамп, едва вернувшись в Белый дом, вознамерился бросить нефтяной вызов всему миру: рост добычи и экспорта, повышение пошлин для Канады и... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T08:00+0300

2025-02-02T08:00+0300

2025-02-02T08:00+0300

статья

мировая экономика

дональд трамп

сша

мексика

джо байден

опек

газпром

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ, Олег Обухов. Президент США Дональд Трамп, едва вернувшись в Белый дом, вознамерился бросить нефтяной вызов всему миру: рост добычи и экспорта, повышение пошлин для Канады и Мексики, угроза "попросить" ОПЕК+ повысить добычу – лишь часть его риторики. Сможет ли амбициозный, но очень одиозный лидер взять управление нефтяным рынком в свои руки, и кто ему помешает?Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЛовкость или дерзкая авантюраНа энергетических рынках царит недоумение. Все пытаются просчитать ход мыслей президента США Дональда Трампа: чего он добивается? Действительно хочет выудить экономическую пользу для Америки или просто цену себе набивает? Мир лихорадочно отслеживает каждое его заявление и шаги новой американской администрации, путаясь в догадках: если новый виток тарифных войн уже реальность, то к чему он приведет? Как бы там ни было, Трамп, пытаясь сбить цены на нефть, традиционно использует это, как рычаг давления на политических соперников, говорит руководитель управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров."Цель Трампа – оппоненты, зависящие от экспорта нефти. С помощью давления на ОПЕК (и ОПЕК+, – ред.), а также угроз в адрес России он будет пытаться решить часть приоритетных задач своей ближайшей повестки – от роста промышленности в США за счет снижения стоимости сырья до ускорения мирных переговоров. Например, снижение цен до 50 долларов и глубже может быть болезненным для многих стран-членов ОПЕК+. Эффект – растущие дефициты бюджета и вынужденная девальвация национальных валют", – поясняет эксперт.Один против всехИзбежать последствий такого давления вряд ли кому удастся. Легче будет тем странам-экспортерам, кто не имеет привязки к доллару и иным американским индикаторам, продолжает Александров. Другим, по его словам, возможно, придется рассчитывать на то, что, например, в энергетические проекты польются иностранные инвестиции, которыми в принципе готов будет подкупить Вашингтон, чтобы сгладить негатив от низких цен на нефть. Если рассуждать о воздействии главы Белого дома на Россию, то в данном случае подход у Трампа более персонализированный. Выбрана более жесткая позиция.Стратегия или импровизацияИзучив, видимо, пакет санкций экс-президента Джо Байдена против российского экспорта нефти, Трамп решил, что организации, участвующие в цепочках поставок, наказаны слабо. Результативности по факту – ноль: экономика РФ растет, национальный бюджет пополняется с постоянным успехом. Значит, ограничений, в частности, против российских производителей и экспортеров, в числе которых также "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", нужно насыпать побольше, отмечает главный аналитик компании Neomarkets Олег Калманович."Дональд Трамп, выступая на форуме в Давосе, заявил, что более низкие цены на нефть позволят ему занять сильную позицию в переговорах с Россией по Украине. То есть, действия, направленные на снижение цен на нефть, считает Трамп, могут стать серьёзным инструментом не только для экономической стабилизации в США, но и для геополитического давления, в том числе на Москву", – уточняет эксперт.Геополитика и баррельИмея в виду Россию, Трамп, конечно же, подразумевает и сделку ОПЕК+, в которой Москва – один из инициаторов. Глава Белого дома также понимает, что косвенно у него открывается возможность повлиять и на других участников соглашения. В том числе, на Мексику, чья доля поставок нефти в США составляет 56 процентов. Но шантаж Трампа введением 25-процентных пошлин Мехико, мягко говоря, настораживает. Тем более, с учетом обострения отношений из-за мигрантов.Но Мексика, как ни крути, остается важным торговым партнером Штатов. Их отношения с Венесуэлой гораздо хуже, а ведь страна входит в клуб экспортеров ОПЕК и поставляет нефть в США. Если пошлины на канадскую нефть вступят в силу, сотрудничество с ненавистным режимом в Каракасе придется усиливать, а Трамп этого не хочет.Словом, одним снижением цен на нефть, Трамп надеется поразить несколько целей. Вот только сдюжит ли он, сомневается Александров."Стоит понимать, что падение цен будет очень благоприятно для Китая. Зато американским нефтяникам это помешает активно развивать новые проекты. Нужно ли ему это? С другой стороны, если частично вытеснить российскую нефть с рынка и заменить ее поставками из Штатов, а также с Ближнего Востока, то можно давить на Китай. Но тогда проблема состоит в том, что серьезная договоренность с Россией будет противоречить ограничениям на ее нефтяные поставки. И таких парадоксов в повестке Трампа много. Думаю, мы будем наблюдать периодическую смену его риторики, трендов и настроений", – полагает аналитик.Мозаика котировокТекущая ситуация на нефтяном рынке складывается неоднозначно. Трейдеры, реагируя на заявления Трампа, сыграли на понижение, по старинке полагаясь на мощь власти США над миром. Сейчас котировки успокоились, но по-прежнему чутки к разного рода давлению. Дальнейшая их динамика будет зависеть от множества факторов, включая политические события, экономические показатели ключевых игроков и решения крупных производителей нефти, отмечает Калманович."Мировые цены демонстрируют снижение, что вызывает обеспокоенность в плане возможного долгосрочного нисходящего тренда. Недавние события, такие, например, как торговые разногласия между США и Колумбией, а также слабые экономические показатели Китая, усиливают неопределенность на рынке. Не сказала своего слова Россия, как ключевой участник сделки ОПЕК+. Москва всегда придерживается стратегии, направленной на стабильность и, скорее всего, будет выступать за сохранение текущих квот на добычу", – уточняет специалист.Нефтяная рулеткаСтоит учесть, отмечают эксперты, что члены клуба ОПЕК, как и участники соглашения ОПЕК+ привержены негласному правилу: не извлекать выгоду из санкций, введенных против партнеров. Главное – продуманный подход, согласованность, осторожность, но не импульсивность. Ценовые прогнозы на 2025 год разнятся: одни ждут падения до 60 долларов за баррель, другие – роста до 90 долларов и выше. Аргументы есть в пользу обоих вариантов. Сейчас на рынке баланс сил – один к одному. Несмотря на заметное снижение, компромиссный паритет сохраняется. Вопрос – не навредит ли США и самому себе Трамп, продолжая сбивать цены нефть, остается открытым.

https://1prime.ru/20250131/tramp-854577874.html

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мировая экономика, дональд трамп, сша, мексика, джо байден, опек, газпром, мировой рынок нефти