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В пяти областях на юго-востоке Украины власти объявили тревогу - 02.02.2025, ПРАЙМ
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В пяти областях на юго-востоке Украины власти объявили тревогу
В пяти областях на юго-востоке Украины власти объявили тревогу - 02.02.2025, ПРАЙМ
В пяти областях на юго-востоке Украины власти объявили тревогу
Воздушная тревога в воскресенье утром объявлена в пяти областях на юго-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T08:31+0300
2025-02-02T08:31+0300
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Воздушная тревога в воскресенье утром объявлена в пяти областях на юго-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса на 07.59 мск, сигнал тревоги звучит в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях, а также в подконтрольных ВСУ районах Херсонской и Запорожской областей. В 2022 году по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
08:31 02.02.2025
 
В пяти областях на юго-востоке Украины власти объявили тревогу

Воздушная тревога объявлена в пяти областях на юго-востоке Украины

© Фото : Unsplash/Tetiana SheverevaВид на одесский порт
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Воздушная тревога в воскресенье утром объявлена в пяти областях на юго-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса на 07.59 мск, сигнал тревоги звучит в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях, а также в подконтрольных ВСУ районах Херсонской и Запорожской областей.
В 2022 году по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
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