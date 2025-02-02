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Трюдо не исключил запрета на экспорт в США энергоносителей - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Трюдо не исключил запрета на экспорт в США энергоносителей
Трюдо не исключил запрета на экспорт в США энергоносителей - 02.02.2025, ПРАЙМ
Трюдо не исключил запрета на экспорт в США энергоносителей
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался исключить возможность введения Оттавой запрета на экспорт в США энергоносителей в качестве дальнейшей контрмеры... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T06:09+0300
2025-02-02T06:09+0300
энергетика
нефть
экономика
сша
канада
вашингтон
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался исключить возможность введения Оттавой запрета на экспорт в США энергоносителей в качестве дальнейшей контрмеры на пошлины Вашингтона. На пресс-конференции в связи с введением Канадой контрмер на импортные пошлины со стороны США журналисты обратились к главе кабмина с вопросом, исключает ли он возможность введения запрета на экспорт Вашингтону энергоносителей. "Любые обсуждения относительно дальнейших мер, особенно касающихся отдельных отраслей или регионов страны, - это то, что мы собираемся делать осторожно и вдумчиво, при полном партнерстве региональных лидеров, глав провинций и бизнеса", - ответил Трюдо, не став исключать возможность запрета на экспорт энергоносителей. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы Трампа включает опцию повышения в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.
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Энергетика, Нефть, Экономика, США, КАНАДА, ВАШИНГТОН, Джастин Трюдо, Дональд Трамп
06:09 02.02.2025
 
Трюдо не исключил запрета на экспорт в США энергоносителей

Премьер Канады Трюдо не исключил запрета на экспорт в США энергоносителей

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ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался исключить возможность введения Оттавой запрета на экспорт в США энергоносителей в качестве дальнейшей контрмеры на пошлины Вашингтона.
На пресс-конференции в связи с введением Канадой контрмер на импортные пошлины со стороны США журналисты обратились к главе кабмина с вопросом, исключает ли он возможность введения запрета на экспорт Вашингтону энергоносителей.
"Любые обсуждения относительно дальнейших мер, особенно касающихся отдельных отраслей или регионов страны, - это то, что мы собираемся делать осторожно и вдумчиво, при полном партнерстве региональных лидеров, глав провинций и бизнеса", - ответил Трюдо, не став исключать возможность запрета на экспорт энергоносителей.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
Указы Трампа включает опцию повышения в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона.
До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШАКАНАДАВАШИНГТОНДжастин ТрюдоДональд Трамп
 
 
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