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Трюдо не исключил запрета на экспорт в США энергоносителей

Трюдо не исключил запрета на экспорт в США энергоносителей - 02.02.2025, ПРАЙМ

Трюдо не исключил запрета на экспорт в США энергоносителей

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался исключить возможность введения Оттавой запрета на экспорт в США энергоносителей в качестве дальнейшей контрмеры... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T06:09+0300

2025-02-02T06:09+0300

2025-02-02T06:09+0300

энергетика

нефть

экономика

сша

канада

вашингтон

джастин трюдо

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 2 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался исключить возможность введения Оттавой запрета на экспорт в США энергоносителей в качестве дальнейшей контрмеры на пошлины Вашингтона. На пресс-конференции в связи с введением Канадой контрмер на импортные пошлины со стороны США журналисты обратились к главе кабмина с вопросом, исключает ли он возможность введения запрета на экспорт Вашингтону энергоносителей. "Любые обсуждения относительно дальнейших мер, особенно касающихся отдельных отраслей или регионов страны, - это то, что мы собираемся делать осторожно и вдумчиво, при полном партнерстве региональных лидеров, глав провинций и бизнеса", - ответил Трюдо, не став исключать возможность запрета на экспорт энергоносителей. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы Трампа включает опцию повышения в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.

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нефть, сша, канада, вашингтон, джастин трюдо, дональд трамп