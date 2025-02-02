https://1prime.ru/20250202/ukraina-854613893.html

Украинское командование отправляет на убой русскоязычные подразделения

Украинское командование отправляет на убой русскоязычные подразделения - 02.02.2025, ПРАЙМ

Украинское командование отправляет на убой русскоязычные подразделения

Командование украинской армии в приоритетном порядке отправляет "на убой" подразделения ВСУ, сформированные из русскоязычных жителей подконтрольных Киеву... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T15:31+0300

2025-02-02T15:31+0300

2025-02-02T15:31+0300

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ГЕНИЧЕСК, 2 фев - ПРАЙМ. Командование украинской армии в приоритетном порядке отправляет "на убой" подразделения ВСУ, сформированные из русскоязычных жителей подконтрольных Киеву территорий, поделилась с агентством РИА Новости спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская. Жалинскую ранее Киев вынудил служить в нацгвардии Украины. "Я могу сказать, что эти части и эти подразделения (состоящие из русскоязычных - ред.), они чаще как бы бросаются "на убой" при одинаковой специфике. То есть я не знаю, мне неизвестны такие случаи, может, они где-то есть, чтобы патрульно-постовую часть из Ивано-Франковска или с Волыни, ее тоже отправили на ноль. На артемовское направление там, на кураховское, на великоновоселковское. Может быть, есть такие случаи, но о них неизвестно. А такое, что туда бросают батальоны, роты и целые части именно из русскоязычных регионов - сколько угодно", - сообщила РИА новости сбежавшая из оккупированного Киевом города Запорожье спортсменка. В качестве примера подразделения, укомплектованного русскоязычными, Жалинская упомянула 23-ю отдельную бригаду охраны общественного порядка нацгвардии Украины "Хортица". Эта бригада была предназначена для патрульно-постовой службы. По словам спортсменки, эта бригада уже третий год находится на фронте. В середине января телеканал RT сообщал, что четырехкратная чемпионка Украины, мастер спорта международного класса по гребле Лариса Жалинская сбежала в Россию после того, как ее насильно призвали в украинскую нацгвардию. По словам Жалинской, ей удалось покинуть территорию Украины, выехав по загранпаспорту в Польшу. После этого девушка через Белоруссию перебралась в Москву.

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украина, всу, запорожье