https://1prime.ru/20250202/ukraina-854615450.html
"Больше не могут держать территорию". В США делают мрачные выводы о ВСУ
"Больше не могут держать территорию". В США делают мрачные выводы о ВСУ - 02.02.2025, ПРАЙМ
"Больше не могут держать территорию". В США делают мрачные выводы о ВСУ
Войска Украины теряют слишком много людей и не успевают восполнить ряды, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T17:02+0300
2025-02-02T17:02+0300
2025-02-02T17:02+0300
спецоперация на украине
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Войска Украины теряют слишком много людей и не успевают восполнить ряды, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."За три месяца украинцы потеряли 160 тысяч солдат убитыми и ранеными, и при этом за этот период они смогли набрать в свою армию 30 тысяч человек", - сказал Джонсон.Кроме того, Джонсон отметил, что из-за больших потерь украинские войска стали быстрее сдавать позиции."На Украине сейчас происходит то, что ВСУ больше не могут держать никакую территорию", - подчеркнул он.По данным Минобороны от 30 января, ежемесячные потери украинских войск за последние полгода составляют около 50 тысяч человек или больше.
https://1prime.ru/20250201/billions-854602206.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
"Больше не могут держать территорию". В США делают мрачные выводы о ВСУ
Джонсон: ВСУ не успевают восполнять потери в своих рядах
МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ.
Войска Украины теряют слишком много людей и не успевают восполнить ряды, заявил
бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"За три месяца украинцы потеряли 160 тысяч солдат убитыми и ранеными, и при этом за этот период они смогли набрать в свою армию 30 тысяч человек", - сказал Джонсон.
Кроме того, Джонсон отметил, что из-за больших потерь украинские войска стали быстрее сдавать позиции.
"На Украине сейчас происходит то, что ВСУ больше не могут держать никакую территорию", - подчеркнул он.
По данным Минобороны от 30 января, ежемесячные потери украинских войск за последние полгода составляют около 50 тысяч человек или больше.
В Венгрии указали на отступление ВСУ, несмотря на западное финансирование