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"Больше не могут держать территорию". В США делают мрачные выводы о ВСУ - 02.02.2025, ПРАЙМ
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"Больше не могут держать территорию". В США делают мрачные выводы о ВСУ
"Больше не могут держать территорию". В США делают мрачные выводы о ВСУ - 02.02.2025, ПРАЙМ
"Больше не могут держать территорию". В США делают мрачные выводы о ВСУ
Войска Украины теряют слишком много людей и не успевают восполнить ряды, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T17:02+0300
2025-02-02T17:02+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Войска Украины теряют слишком много людей и не успевают восполнить ряды, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."За три месяца украинцы потеряли 160 тысяч солдат убитыми и ранеными, и при этом за этот период они смогли набрать в свою армию 30 тысяч человек", - сказал Джонсон.Кроме того, Джонсон отметил, что из-за больших потерь украинские войска стали быстрее сдавать позиции."На Украине сейчас происходит то, что ВСУ больше не могут держать никакую территорию", - подчеркнул он.По данным Минобороны от 30 января, ежемесячные потери украинских войск за последние полгода составляют около 50 тысяч человек или больше.
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
17:02 02.02.2025
 
"Больше не могут держать территорию". В США делают мрачные выводы о ВСУ

Джонсон: ВСУ не успевают восполнять потери в своих рядах

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Войска Украины теряют слишком много людей и не успевают восполнить ряды, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"За три месяца украинцы потеряли 160 тысяч солдат убитыми и ранеными, и при этом за этот период они смогли набрать в свою армию 30 тысяч человек", - сказал Джонсон.
Кроме того, Джонсон отметил, что из-за больших потерь украинские войска стали быстрее сдавать позиции.
"На Украине сейчас происходит то, что ВСУ больше не могут держать никакую территорию", - подчеркнул он.
По данным Минобороны от 30 января, ежемесячные потери украинских войск за последние полгода составляют около 50 тысяч человек или больше.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
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