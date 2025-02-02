https://1prime.ru/20250202/ukraina-854615450.html

"Больше не могут держать территорию". В США делают мрачные выводы о ВСУ

"Больше не могут держать территорию". В США делают мрачные выводы о ВСУ - 02.02.2025, ПРАЙМ

"Больше не могут держать территорию". В США делают мрачные выводы о ВСУ

Войска Украины теряют слишком много людей и не успевают восполнить ряды, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T17:02+0300

2025-02-02T17:02+0300

2025-02-02T17:02+0300

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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Войска Украины теряют слишком много людей и не успевают восполнить ряды, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."За три месяца украинцы потеряли 160 тысяч солдат убитыми и ранеными, и при этом за этот период они смогли набрать в свою армию 30 тысяч человек", - сказал Джонсон.Кроме того, Джонсон отметил, что из-за больших потерь украинские войска стали быстрее сдавать позиции."На Украине сейчас происходит то, что ВСУ больше не могут держать никакую территорию", - подчеркнул он.По данным Минобороны от 30 января, ежемесячные потери украинских войск за последние полгода составляют около 50 тысяч человек или больше.

https://1prime.ru/20250201/billions-854602206.html

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