https://1prime.ru/20250202/zelenskiy-854616713.html

Зеленский вдруг заговорил об "огромных потерях" Украины

Зеленский вдруг заговорил об "огромных потерях" Украины - 02.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский вдруг заговорил об "огромных потерях" Украины

Вооруженные силы Украины понесли в ходе конфликта огромные потери. Такое заявление в беседе с информагентством Associated Press сделал Владимир Зеленский... | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T19:15+0300

2025-02-02T19:15+0300

2025-02-02T19:17+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

всу

потери

https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины понесли в ходе конфликта огромные потери. Такое заявление в беседе с информагентством Associated Press сделал Владимир Зеленский. Фрагмент этой беседы глава киевского режима опубликовал в своем Telegram-канале.В частности, он заявил: "Мы также понесли огромные потери".Примечательно, что недавно Зеленский заявлял, что с начала конфликта погибла 31 тысяча военнослужащих ВСУ.Как передавало Министерство обороны РФ в конце января, в течение последних шести месяцев ВСУ ежемесячно теряли убитыми и ранеными около 50 тысяч человек и более. В частности, за январь, по информации оборонного ведомства, украинцы потеряли 51 960 человек, в декабре 2024-го – 48 470, в ноябре – 60 805.Депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в украинском СИЗО в связи с обвинением в государственной измене, отмечал, что Зеленский в разы завышает реальную численность Вооруженных сил Украины. По мнению депутата, если глава киевского режима не пойдет на переговоры с Российской Федерацией, то фронт рухнет в течение ста дней.

https://1prime.ru/20250201/tucker-854602460.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, всу, потери