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Зеленский вдруг заговорил об "огромных потерях" Украины - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Зеленский вдруг заговорил об "огромных потерях" Украины
Зеленский вдруг заговорил об "огромных потерях" Украины - 02.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский вдруг заговорил об "огромных потерях" Украины
Вооруженные силы Украины понесли в ходе конфликта огромные потери. Такое заявление в беседе с информагентством Associated Press сделал Владимир Зеленский... | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T19:15+0300
2025-02-02T19:17+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
всу
потери
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины понесли в ходе конфликта огромные потери. Такое заявление в беседе с информагентством Associated Press сделал Владимир Зеленский. Фрагмент этой беседы глава киевского режима опубликовал в своем Telegram-канале.В частности, он заявил: "Мы также понесли огромные потери".Примечательно, что недавно Зеленский заявлял, что с начала конфликта погибла 31 тысяча военнослужащих ВСУ.Как передавало Министерство обороны РФ в конце января, в течение последних шести месяцев ВСУ ежемесячно теряли убитыми и ранеными около 50 тысяч человек и более. В частности, за январь, по информации оборонного ведомства, украинцы потеряли 51 960 человек, в декабре 2024-го – 48 470, в ноябре – 60 805.Депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в украинском СИЗО в связи с обвинением в государственной измене, отмечал, что Зеленский в разы завышает реальную численность Вооруженных сил Украины. По мнению депутата, если глава киевского режима не пойдет на переговоры с Российской Федерацией, то фронт рухнет в течение ста дней.
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владимир зеленский, всу, потери
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, потери
19:15 02.02.2025 (обновлено: 19:17 02.02.2025)
 
Зеленский вдруг заговорил об "огромных потерях" Украины

Зеленский признал, что Украина понесла в конфликте огромные потери

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины понесли в ходе конфликта огромные потери. Такое заявление в беседе с информагентством Associated Press сделал Владимир Зеленский. Фрагмент этой беседы глава киевского режима опубликовал в своем Telegram-канале.
В частности, он заявил: "Мы также понесли огромные потери".
Примечательно, что недавно Зеленский заявлял, что с начала конфликта погибла 31 тысяча военнослужащих ВСУ.
Как передавало Министерство обороны РФ в конце января, в течение последних шести месяцев ВСУ ежемесячно теряли убитыми и ранеными около 50 тысяч человек и более. В частности, за январь, по информации оборонного ведомства, украинцы потеряли 51 960 человек, в декабре 2024-го – 48 470, в ноябре – 60 805.
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2025
Карлсон назвал Зеленского диктатором
Вчера, 13:11
Депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в украинском СИЗО в связи с обвинением в государственной измене, отмечал, что Зеленский в разы завышает реальную численность Вооруженных сил Украины. По мнению депутата, если глава киевского режима не пойдет на переговоры с Российской Федерацией, то фронт рухнет в течение ста дней.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВСУпотери
 
 
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