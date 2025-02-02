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"Теперь платите". В США обрушились на Зеленского из-за слов о России - 02.02.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Теперь платите". В США обрушились на Зеленского из-за слов о России
"Теперь платите". В США обрушились на Зеленского из-за слов о России - 02.02.2025, ПРАЙМ
"Теперь платите". В США обрушились на Зеленского из-за слов о России
Офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер подверг в соцсети Х жесткой критике высказывание Владимира Зеленского о "справедливом урегулировании конфликта" с | 02.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-02T20:28+0300
2025-02-02T20:28+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
россия
экспертное мнение
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер подверг в соцсети Х жесткой критике высказывание Владимира Зеленского о "справедливом урегулировании конфликта" с Российской Федерацией.Ранее Зеленский заявил в беседе с информагентством Associated Press, что Российская Федерация якобы выступает против справедливого урегулирования конфликта на Украине, что и вызвало негодование американского разведчика-отставника."Закончить войну честно? О чем, черт возьми, идет речь?" - возмутился Риттер. После этого он напомнил, что Зеленский, будучи кандидатом на пост президента Украины в своих предвыборных выступлениях обещал взять курс на нормализацию отношений с Россией, а как только избрался, заявил своим советникам о планах начать воевать с РФ. "Ваше желание исполнилось, - подчеркнул Риттер, обращаясь к главе киевского режима, - Теперь платите по счетам".
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владимир зеленский, россия, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, РОССИЯ, экспертное мнение
20:28 02.02.2025
 
"Теперь платите". В США обрушились на Зеленского из-за слов о России

Разведчик США Риттер раскритиковал заявление Зеленского о завершении конфликта

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер подверг в соцсети Х жесткой критике высказывание Владимира Зеленского о "справедливом урегулировании конфликта" с Российской Федерацией.
Ранее Зеленский заявил в беседе с информагентством Associated Press, что Российская Федерация якобы выступает против справедливого урегулирования конфликта на Украине, что и вызвало негодование американского разведчика-отставника.
"Закончить войну честно? О чем, черт возьми, идет речь?" - возмутился Риттер.
После этого он напомнил, что Зеленский, будучи кандидатом на пост президента Украины в своих предвыборных выступлениях обещал взять курс на нормализацию отношений с Россией, а как только избрался, заявил своим советникам о планах начать воевать с РФ.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
Стало известно, кого Зеленский считает виновником конфликта на Украине
31 января, 10:20
"Ваше желание исполнилось, - подчеркнул Риттер, обращаясь к главе киевского режима, - Теперь платите по счетам".
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийРОССИЯэкспертное мнение
 
 
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