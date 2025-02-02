https://1prime.ru/20250202/zelenskiy-854617295.html

"Теперь платите". В США обрушились на Зеленского из-за слов о России

"Теперь платите". В США обрушились на Зеленского из-за слов о России - 02.02.2025, ПРАЙМ

"Теперь платите". В США обрушились на Зеленского из-за слов о России

Офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер подверг в соцсети Х жесткой критике высказывание Владимира Зеленского о "справедливом урегулировании конфликта" с | 02.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-02T20:28+0300

2025-02-02T20:28+0300

2025-02-02T20:28+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

россия

экспертное мнение

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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер подверг в соцсети Х жесткой критике высказывание Владимира Зеленского о "справедливом урегулировании конфликта" с Российской Федерацией.Ранее Зеленский заявил в беседе с информагентством Associated Press, что Российская Федерация якобы выступает против справедливого урегулирования конфликта на Украине, что и вызвало негодование американского разведчика-отставника."Закончить войну честно? О чем, черт возьми, идет речь?" - возмутился Риттер. После этого он напомнил, что Зеленский, будучи кандидатом на пост президента Украины в своих предвыборных выступлениях обещал взять курс на нормализацию отношений с Россией, а как только избрался, заявил своим советникам о планах начать воевать с РФ. "Ваше желание исполнилось, - подчеркнул Риттер, обращаясь к главе киевского режима, - Теперь платите по счетам".

https://1prime.ru/20250131/zelenskiy-854578345.html

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владимир зеленский, россия, экспертное мнение