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В Астрахани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В Астрахани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - 03.02.2025, ПРАЙМ
В Астрахани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Астрахани сняты в 5.57 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T06:43+0300
2025-02-03T06:43+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Астрахани сняты в 5.57 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в шести аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA), Волгоград (Гумрак; URWW), Казань (UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Саратов (Гагарин; UWSG), Ульяновск (Баратаевка; UWLL). В 5.00 мск ограничения на работу аэропорта Саратова были сняты. Также, в 5.45 мск ограничения были сняты в аэропорту Волгограда.
"В аэропорту Астрахань (Нариманово) в 05:57 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.
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Бизнес, АСТРАХАНЬ, ВОЛГОГРАД, МОСКВА, Росавиация
В Астрахани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Астрахани сняты в 5.57 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в шести аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA), Волгоград (Гумрак; URWW), Казань (UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Саратов (Гагарин; UWSG), Ульяновск (Баратаевка; UWLL). В 5.00 мск ограничения на работу аэропорта Саратова были сняты. Также, в 5.45 мск ограничения были сняты в аэропорту Волгограда.
"В аэропорту Астрахань (Нариманово) в 05:57 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.