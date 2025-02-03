https://1prime.ru/20250203/astrahan-854620479.html

В Астрахани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В Астрахани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - 03.02.2025, ПРАЙМ

В Астрахани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Астрахани сняты в 5.57 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T06:43+0300

2025-02-03T06:43+0300

2025-02-03T06:43+0300

бизнес

астрахань

волгоград

москва

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854620479.jpg?1738554218

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Астрахани сняты в 5.57 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в шести аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA), Волгоград (Гумрак; URWW), Казань (UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Саратов (Гагарин; UWSG), Ульяновск (Баратаевка; UWLL). В 5.00 мск ограничения на работу аэропорта Саратова были сняты. Также, в 5.45 мск ограничения были сняты в аэропорту Волгограда. "В аэропорту Астрахань (Нариманово) в 05:57 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.

астрахань

волгоград

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, астрахань, волгоград, москва, росавиация