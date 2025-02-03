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Водителей предупредили о штрафах за долгий прогрев авто
Водителей предупредили о штрафах за долгий прогрев авто - 03.02.2025, ПРАЙМ
Водителей предупредили о штрафах за долгий прогрев авто
Длительный прогрев двигателя автомобиля во дворе многоквартирного дома может повлечь за собой ответственность. Какие штрафы грозят нарушителям, рассказала... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T02:02+0300
2025-02-03T02:02+0300
2025-02-03T02:02+0300
авто
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елена кудерко
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Длительный прогрев двигателя автомобиля во дворе многоквартирного дома может повлечь за собой ответственность. Какие штрафы грозят нарушителям, рассказала агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.Согласно статье 12.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за это нарушение может грозить штраф в размере от 1500 до 3000 рублей, объясняет эксперт.Если автомобиль работает более пяти минут, органы правопорядка могут составить протокол об административном правонарушении.Особенно строго к этому относятся в Москве и Санкт-Пожалуйста. В северных регионах, например, в Норильске и Якутске, проверки проводятся реже.Чтобы избежать штрафов, юрист советует парковать машину вдали от окон жилого дома. Если же вам нужно "разморозить машину", лучше сделать это перед самым выездом.Частой причиной нарушения является предварительный запуск и системы прогрева авто. Удостоверьтесь, что таймер выставлен не более, чем на 5 минут."Имейте в виду, что соседи и прохожие могут сообщить о нарушении. Это подчеркивает важность внимательного отношения к правилам эксплуатации автомобилей в жилых зонах", - подчеркивает Кудерко.
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авто, китайские авто, бизнес, елена кудерко
Авто, китайские авто, Бизнес, Елена Кудерко
Водителей предупредили о штрафах за долгий прогрев авто
Адвокат Кудерко: прогрев авто более пяти минут в жилой зоне грозит штрафом
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Длительный прогрев двигателя автомобиля во дворе многоквартирного дома может повлечь за собой ответственность. Какие штрафы грозят нарушителям, рассказала агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.
Согласно статье 12.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за это нарушение может грозить штраф в размере от 1500 до 3000 рублей, объясняет эксперт.
Если автомобиль работает более пяти минут, органы правопорядка могут составить протокол об административном правонарушении.
Особенно строго к этому относятся в Москве и Санкт-Пожалуйста. В северных регионах, например, в Норильске и Якутске, проверки проводятся реже.
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Чтобы избежать штрафов, юрист советует парковать машину вдали от окон жилого дома. Если же вам нужно "разморозить машину", лучше сделать это перед самым выездом.
Частой причиной нарушения является предварительный запуск и системы прогрева авто. Удостоверьтесь, что таймер выставлен не более, чем на 5 минут.
"Имейте в виду, что соседи и прохожие могут сообщить о нарушении. Это подчеркивает важность внимательного отношения к правилам эксплуатации автомобилей в жилых зонах", - подчеркивает Кудерко.