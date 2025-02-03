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В России началась массовая распродажа премиальных авто - 03.02.2025, ПРАЙМ
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В России началась массовая распродажа премиальных авто
В России началась массовая распродажа премиальных авто - 03.02.2025, ПРАЙМ
В России началась массовая распродажа премиальных авто
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В России значительно выросло количество предложений по продаже премиальных автомобилей с пробегом, сообщает газета "Известия". | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T09:53+0300
2025-02-03T09:58+0300
авто
китайские авто
японские автомобили
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В России значительно выросло количество предложений по продаже премиальных автомобилей с пробегом, сообщает газета "Известия". Как пишет газета, ссылаясь на данные "Авто.ру", число продаж премиальных авто за 2024 год выросло на 22%. Около 60% подобных объявлений составляют продажи немецких BMW, Mercedes-Benz и Audi. 20% объявлений приходятся на японские бренды Toyota и Lexus, а оставшиеся объявления включают в себя такие марки как Volvo, Porsche, Land Rover, Infiniti и Volkswagen."Известия" также отмечает спад продаж премиальных авто в автосалонах: в 2024 году количество предложений по продаже упало практически на 60%. Первое место по количеству предложений сохранил немецкий кроссовер BMW X5, а второе место оказалось у классического японского внедорожника Toyota Land Cruiser, как отмечает компания "Рольф".Эксперты связывают массовые продажи премиальных авто с подорожанием обслуживания и высокими ценами на запчасти, а также с проблемами с ПО. Зачастую европейские и японские премиум-марки вскоре заменяют китайскими, пишет газета. В китайском сегменте лидерами российского рынка остаются Exeed, Tank и LiXiang.
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авто, китайские авто, японские автомобили
Авто, китайские авто, японские автомобили
09:53 03.02.2025 (обновлено: 09:58 03.02.2025)
 
В России началась массовая распродажа премиальных авто

"Известия": в России выросло число предложений по продаже премиальных авто

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтоконцерны приостанавливают поставку машин в Россию
Автоконцерны приостанавливают поставку машин в Россию - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В России значительно выросло количество предложений по продаже премиальных автомобилей с пробегом, сообщает газета "Известия".
Как пишет газета, ссылаясь на данные "Авто.ру", число продаж премиальных авто за 2024 год выросло на 22%. Около 60% подобных объявлений составляют продажи немецких BMW, Mercedes-Benz и Audi. 20% объявлений приходятся на японские бренды Toyota и Lexus, а оставшиеся объявления включают в себя такие марки как Volvo, Porsche, Land Rover, Infiniti и Volkswagen.
"Известия" также отмечает спад продаж премиальных авто в автосалонах: в 2024 году количество предложений по продаже упало практически на 60%. Первое место по количеству предложений сохранил немецкий кроссовер BMW X5, а второе место оказалось у классического японского внедорожника Toyota Land Cruiser, как отмечает компания "Рольф".
Эксперты связывают массовые продажи премиальных авто с подорожанием обслуживания и высокими ценами на запчасти, а также с проблемами с ПО. Зачастую европейские и японские премиум-марки вскоре заменяют китайскими, пишет газета. В китайском сегменте лидерами российского рынка остаются Exeed, Tank и LiXiang.
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