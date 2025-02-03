https://1prime.ru/20250203/avto-854630349.html

В России выросли продажи новых легковых автомобилей

В России выросли продажи новых легковых автомобилей - 03.02.2025, ПРАЙМ

В России выросли продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России за январь текущего года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 88,5 тысячи... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T13:01+0300

2025-02-03T13:01+0300

2025-02-03T13:01+0300

россия

минпромторг

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405898_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_7d25cf66774f0b1ddd44304fb77a9f6e.jpg

МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России за январь текущего года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 88,5 тысячи машин, а совокупные продажи по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам – увеличились на 7% - до 102,5 тысячи авто, сообщили в Минпромторге РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК. При этом продажи легких коммерческих автомобилей по итогам января составили 7,8 тысячи единиц, что на 11% больше в годовом выражении, грузовиков - 5,3 тысячи (минус 29%); автобусов - 797 (минус 32%). Рынок новых электромобилей в России составил 764 машины, что на 53% ниже показателя января 2024 года. "В январе 2025 года рынок новых транспортных средств составил 102 514 штук (+7% относительно аналогичного периода 2024 года – 95 671 штука). При этом рынок новых автомобилей, произведенных в Российской Федерации, составил 52 847 штук (+28% относительно аналогичного периода 2024 года – 41 370 штук)", - добавили в министерстве. В январе Минпромторг сообщал, что продажи новых автомобилей в РФ в 2024 году выросли на 39% по сравнению с 2023 годом и составили более 1,8 миллиона машин, в частности, в легковом сегменте - на 47%, до более 1,5 миллиона авто.

https://1prime.ru/20250131/avto-854590583.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минпромторг, авто