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В России выросли продажи новых легковых автомобилей
В России выросли продажи новых легковых автомобилей - 03.02.2025, ПРАЙМ
В России выросли продажи новых легковых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России за январь текущего года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 88,5 тысячи... | 03.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России за январь текущего года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 88,5 тысячи машин, а совокупные продажи по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам – увеличились на 7% - до 102,5 тысячи авто, сообщили в Минпромторге РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК. При этом продажи легких коммерческих автомобилей по итогам января составили 7,8 тысячи единиц, что на 11% больше в годовом выражении, грузовиков - 5,3 тысячи (минус 29%); автобусов - 797 (минус 32%). Рынок новых электромобилей в России составил 764 машины, что на 53% ниже показателя января 2024 года. "В январе 2025 года рынок новых транспортных средств составил 102 514 штук (+7% относительно аналогичного периода 2024 года – 95 671 штука). При этом рынок новых автомобилей, произведенных в Российской Федерации, составил 52 847 штук (+28% относительно аналогичного периода 2024 года – 41 370 штук)", - добавили в министерстве. В январе Минпромторг сообщал, что продажи новых автомобилей в РФ в 2024 году выросли на 39% по сравнению с 2023 годом и составили более 1,8 миллиона машин, в частности, в легковом сегменте - на 47%, до более 1,5 миллиона авто.
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россия, минпромторг, авто
РОССИЯ, Минпромторг, Авто
В России выросли продажи новых легковых автомобилей
Минпромторг: продажи новых легковых авто в России в январе выросли на 11%
МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России за январь текущего года выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 88,5 тысячи машин, а совокупные продажи по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам – увеличились на 7% - до 102,5 тысячи авто, сообщили в Минпромторге РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
При этом продажи легких коммерческих автомобилей по итогам января составили 7,8 тысячи единиц, что на 11% больше в годовом выражении, грузовиков - 5,3 тысячи (минус 29%); автобусов - 797 (минус 32%). Рынок новых электромобилей в России составил 764 машины, что на 53% ниже показателя января 2024 года.
"В январе 2025 года рынок новых транспортных средств составил 102 514 штук (+7% относительно аналогичного периода 2024 года – 95 671 штука). При этом рынок новых автомобилей, произведенных в Российской Федерации, составил 52 847 штук (+28% относительно аналогичного периода 2024 года – 41 370 штук)", - добавили в министерстве.
В январе Минпромторг сообщал, что продажи новых автомобилей в РФ в 2024 году выросли на 39% по сравнению с 2023 годом и составили более 1,8 миллиона машин, в частности, в легковом сегменте - на 47%, до более 1,5 миллиона авто.
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