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Названы авто с пробегом, истории которых россияне проверяют чаще всего - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Названы авто с пробегом, истории которых россияне проверяют чаще всего
Названы авто с пробегом, истории которых россияне проверяют чаще всего - 03.02.2025, ПРАЙМ
Названы авто с пробегом, истории которых россияне проверяют чаще всего
Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов за 2024 год на проверку истории автомобилей... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T14:46+0300
2025-02-03T14:46+0300
россия
авито
авто
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов за 2024 год на проверку истории автомобилей с пробегом, стоимостью более 3 млн рублей и возрастом до 3-х лет. Оказалось, что чаще других хотели получить данные об автомобилях марки BMW, а среди моделей лидером по числу запросов стала BMW X5.По данным Автотеки, в 2024 году по сравнению с 2023 годом количество запросов на проверку премиум-авто с пробегом возрастом до 3 лет увеличилось на 35,8%. Лидером по числу проверок среди марок стала BMW. На втором месте оказался Mercedes-Benz, а на третьем – Lexus. Также в топ-5 брендов вошли Audi и Land Rover.Наиболее заметно вырос интерес к проверке истории BMW 3 серии: за год число запросов выросло на 50,8%. В топ-5 по динамике вошли еще 3 модели этого же бренда: прирост запросов на проверку X3 составил 47,8%, модели X5 – 33,7%, а 5 серии – 32,7%. Пятую строку рейтинга заняла Audi Q7 с приростом 21,1%."Растущий интерес к проверке премиальных автомобилей с пробегом служит отражением общего тренда на разумное потребление: покупатели становятся более осознанными в выборе дорогостоящих авто, особенно когда речь идет о немецких брендах, которые сегодня составляют 22% всех проверок на платформе. Проверка истории автомобиля перестает быть просто дополнительной опцией и превращается в важный этап покупки, особенно для премиум-класса. Защита инвестиций в миллионы рублей достигается через получение информации о реальном пробеге, проведенных сервисных работах, состоянии документов и многом другом. Проверив несколько автомобилей через Автотеку перед осмотром, покупатели не только улучшают собственный опыт приобретения, но и укрепляют уверенность в своем выборе. Таким образом, проверка истории становится неотъемлемой частью грамотного подхода к инвестированию в автомобиль", – прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.
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россия, авито, авто
РОССИЯ, Авито, Авто
14:46 03.02.2025
 
Названы авто с пробегом, истории которых россияне проверяют чаще всего

Автотека: число запросов на проверку истории BMW 3 серии за год выросло на 50,8%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПокупатель осматривает машину в автосалоне
Покупатель осматривает машину в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали статистику запросов за 2024 год на проверку истории автомобилей с пробегом, стоимостью более 3 млн рублей и возрастом до 3-х лет. Оказалось, что чаще других хотели получить данные об автомобилях марки BMW, а среди моделей лидером по числу запросов стала BMW X5.
По данным Автотеки, в 2024 году по сравнению с 2023 годом количество запросов на проверку премиум-авто с пробегом возрастом до 3 лет увеличилось на 35,8%. Лидером по числу проверок среди марок стала BMW. На втором месте оказался Mercedes-Benz, а на третьем – Lexus. Также в топ-5 брендов вошли Audi и Land Rover.
Наиболее заметно вырос интерес к проверке истории BMW 3 серии: за год число запросов выросло на 50,8%. В топ-5 по динамике вошли еще 3 модели этого же бренда: прирост запросов на проверку X3 составил 47,8%, модели X5 – 33,7%, а 5 серии – 32,7%. Пятую строку рейтинга заняла Audi Q7 с приростом 21,1%.
"Растущий интерес к проверке премиальных автомобилей с пробегом служит отражением общего тренда на разумное потребление: покупатели становятся более осознанными в выборе дорогостоящих авто, особенно когда речь идет о немецких брендах, которые сегодня составляют 22% всех проверок на платформе. Проверка истории автомобиля перестает быть просто дополнительной опцией и превращается в важный этап покупки, особенно для премиум-класса. Защита инвестиций в миллионы рублей достигается через получение информации о реальном пробеге, проведенных сервисных работах, состоянии документов и многом другом. Проверив несколько автомобилей через Автотеку перед осмотром, покупатели не только улучшают собственный опыт приобретения, но и укрепляют уверенность в своем выборе. Таким образом, проверка истории становится неотъемлемой частью грамотного подхода к инвестированию в автомобиль", – прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.
Топ-10 моделей премиум-авто возрастом до 3 лет по динамике числа запросов

Марка

Модель

Прирост числа запросов на проверку истории

BMW

3 серия

50,8%

BMW

X3

47,8%

BMW

X5

33,7%

BMW

5 серия

32,7%

Audi

Q7

21,1%

Lexus

RX

19,5%

BMW

X6

17,7%

Mercedes-Benz

E-класс

15,5%

Lexus

LX

11,6%

Land Rover

Range Rover

9,5%

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